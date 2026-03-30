April 2026, prema astrološkim tumačenjima, donosi nastavak snažnih emotivnih i životnih preokreta, ali uz nešto jasniju energiju i fokus na odluke koje se sada više ne odlažu. Nakon intenzivnog marta, april donosi "rezove", ali i nove početke, posebno u ljubavi i međuljudskim odnosima.

Pod uticajem nastavka prolećnih tranzita, emocije se stabilizuju, ali istina koja je isplivala prethodnog meseca sada traži konkretne poteze. Odnosi koji su izdržali pritisak ulaze u fazu jačanja, dok oni nestabilni dolaze do svog prirodnog kraja.

Za Ovna, april donosi nastavak ličnih odluka i jačanje samopouzdanja u ljubavi. Ovo je period kada se jasno vidi ko ostaje u njihovom životu, a ko odlazi, uz naglasak na ličnu slobodu i iskrenost.

Rakovi ulaze u mirniju fazu, gde se emotivne odluke učvršćuju. Fokus je na stabilnim odnosima, porodici i planovima za budućnost, uz osećaj veće sigurnosti u ljubavi.

Vage u aprilu nastavljaju da rešavaju odnose, ali sada sa više jasnoće i manje emotivnog haosa. Donose se konačne odluke o partnerstvima, uz potrebu da se uspostavi ravnoteža i unutrašnji mir.

Jarčevi prolaze kroz fazu emotivnog smirivanja i sazrevanja. Nakon unutrašnjih preispitivanja iz prethodnog perioda, april donosi više otvorenosti, ali i spremnost da se uđe u stabilnije i iskrenije odnose.

Sve u svemu, april 2026. donosi nastavak razrešenja iz marta, ali u mirnijem i zrelijem tonu, uz naglasak na trajne odluke i emotivnu stabilnost.