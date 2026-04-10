Na prvi pogled u vitrini poslastičarnice deluje skromno, ali kada se nađe na tanjiru – otkriva sav svoj raskošni ukus. Nemački kolač "ejeršeke" savršen je uz popodnevnu kafu, a lako se može pripremiti i kod kuće.

Kolač sa tradicijom

Ejeršeke kolač potiče iz nemačke pokrajine Saksonije i najviše se vezuje za grad Drezden. Sam naziv dolazi od stare nemačke reči schecke, koja označava odeću sastavljenu iz tri dela – baš kao što i ovaj kolač ima tri sloja.

Donji sloj čini mekano testo sa kvascem, srednji je bogat sloj od sira, dok je gornji lagana i penasta krema od jaja.

U originalu se služi kao pita, bez dodataka poput suvog grožđa, ali se često seče na kocke i obogaćuje bademima, grožđicama natopljenim u rumu ili posipa mrvičastim testom. U modernijim verzijama ponekad se preskače kvasno testo kako bi priprema bila jednostavnija.

Savršena ravnoteža ukusa

Ono što ovaj kolač čini posebnim jeste savršena kombinacija tekstura i ukusa. Svaki sloj daje nešto svoje – svežinu, kremastost, slatkoću i punoću.

Ukusi se prepliću poput dobro usklađenog orkestra, gde nijedan sastojak ne dominira, već zajedno stvaraju potpunu harmoniju.

Originalni recept za eierschecke

Sastojci (za oko 10 komada):

400 g brašna

1 kocka kvasca

625 ml mleka

330 g šećera

350 g putera

prstohvat soli

1 kesica pudinga od vanile

6 jaja

1 kg nemasnog sira

1 kesica vanilin šećera

sok od pola limuna

100 g listića badema

100 g suvog grožđa (po želji)

puter za podmazivanje pleha

Priprema

Brašno prosejte, napravite udubljenje i pripremite kvasac sa malo mlakog mleka i šećera. Ostavite da naraste oko 20 minuta. Zatim dodajte ostatak sastojaka za testo, umesite i ostavite da odstoji još 20 minuta.

Za fil skuvajte puding od mleka, šećera i putera, pa ga ostavite da se ohladi uz povremeno mešanje.

Za sloj od sira pomešajte žumanca, sir, šećer, vanilin šećer, limunov sok i bademe.

Testo razvucite i stavite u podmazan pleh, preko rasporedite fil od sira, a po želji dodajte grožđice.

U puding umešajte žumanca, a zatim i čvrsto umućen sneg od belanaca. Tu smesu sipajte preko sira.

Pecite na 160°C oko 40 minuta. Nakon pečenja premažite otopljenim puterom i pospite šećerom. Kada se ohladi, isecite na kocke.