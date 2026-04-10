Na prvi pogled u vitrini poslastičarnice deluje skromno, ali kada se nađe na tanjiru – otkriva sav svoj raskošni ukus. Nemački kolač "ejeršeke" savršen je uz popodnevnu kafu, a lako se može pripremiti i kod kuće.
Kolač sa tradicijom
Ejeršeke kolač potiče iz nemačke pokrajine Saksonije i najviše se vezuje za grad Drezden. Sam naziv dolazi od stare nemačke reči schecke, koja označava odeću sastavljenu iz tri dela – baš kao što i ovaj kolač ima tri sloja.
Donji sloj čini mekano testo sa kvascem, srednji je bogat sloj od sira, dok je gornji lagana i penasta krema od jaja.
U originalu se služi kao pita, bez dodataka poput suvog grožđa, ali se često seče na kocke i obogaćuje bademima, grožđicama natopljenim u rumu ili posipa mrvičastim testom. U modernijim verzijama ponekad se preskače kvasno testo kako bi priprema bila jednostavnija.
Savršena ravnoteža ukusa
Ono što ovaj kolač čini posebnim jeste savršena kombinacija tekstura i ukusa. Svaki sloj daje nešto svoje – svežinu, kremastost, slatkoću i punoću.
Ukusi se prepliću poput dobro usklađenog orkestra, gde nijedan sastojak ne dominira, već zajedno stvaraju potpunu harmoniju.
Originalni recept za eierschecke
Sastojci (za oko 10 komada):
- 400 g brašna
- 1 kocka kvasca
- 625 ml mleka
- 330 g šećera
- 350 g putera
- prstohvat soli
- 1 kesica pudinga od vanile
- 6 jaja
- 1 kg nemasnog sira
- 1 kesica vanilin šećera
- sok od pola limuna
- 100 g listića badema
- 100 g suvog grožđa (po želji)
- puter za podmazivanje pleha
Priprema
Brašno prosejte, napravite udubljenje i pripremite kvasac sa malo mlakog mleka i šećera. Ostavite da naraste oko 20 minuta. Zatim dodajte ostatak sastojaka za testo, umesite i ostavite da odstoji još 20 minuta.
Za fil skuvajte puding od mleka, šećera i putera, pa ga ostavite da se ohladi uz povremeno mešanje.
Za sloj od sira pomešajte žumanca, sir, šećer, vanilin šećer, limunov sok i bademe.
Testo razvucite i stavite u podmazan pleh, preko rasporedite fil od sira, a po želji dodajte grožđice.
U puding umešajte žumanca, a zatim i čvrsto umućen sneg od belanaca. Tu smesu sipajte preko sira.
Pecite na 160°C oko 40 minuta. Nakon pečenja premažite otopljenim puterom i pospite šećerom. Kada se ohladi, isecite na kocke.
