Koliko puta ste se zgrozili pred ogledalom zbog bele izrasline? Frizeri naplaćuju bogatstvo, a farbe oštećuju koren kose. Možda je vreme da probate proverene metode naših baka. Priroda ne greši, a ovaj trik deluje kao gumica za brisanje godina. Sede vlasi nisu samo estetski problem, one signaliziraju da kosi nedostaje pigment i snaga. Ovaj narodni lek radi dvostruki posao: neguje i obnavlja.

Zašto voda od krompira uklanja sede vlasi?

Nije to nikakva čarolija, već prirodna hemija. Ljuske krompira pune su skroba, koji deluje kao prirodni toner i postepeno tamni dlaku. Redovnom upotrebom, beli pramenovi se stapaju sa ostatkom kose i postaju neprimetni. Bez amonijaka, bez peckanja temena, samo čist, prirodan oporavak.

Ovo nije instant farba koja nestaje posle dva pranja. Ovo je tretman koji hrani koren i vraća pigment dugoročno. Industrija lepote ovo krije jer na krompiru ne može da zaradi.

Recept koji farmaceuti ne žele da znate

Priprema je jednostavna i ne košta skoro ništa. Samo pratite ove korake:

Kako pripremiti čudesni eliksir od krompira

Ogulite 5–6 krompira srednje veličine. Ljuske stavite u šerpu sa 2 šolje vode. Pustite da voda provri. Smanjite vatru i kuvajte još 5 minuta. Sklonite sa ringle i ostavite da se potpuno ohladi. Procedite tečnost u staklenu teglu ili flašu.

Napomena: Tečnost treba da bude tamna, ako je previše svetla, niste je dovoljno dugo kuvani. Za dodatni miris i bolju cirkulaciju, možete dodati nekoliko kapi esencijalnog ulja ruzmarina.

Kako koristiti ovaj prirodni eliksir

Operite kosu šamponom kao i obično i dobro je isperite. Umasirajte vodu od krompira u teme, a zatim je rasporedite po celoj dužini kose. Nemojte ispirati. Osušite kosu peškirom. Ponavljajte postupak posle svakog pranja.

Redovnom upotrebom, sede vlasi će postajati sve tamnije, a kosa jača, gušća i zdravija.

