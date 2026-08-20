Jedan par je ukazao čast početku svoje ljubavne priče tako što je poslao pozivnicu za venčanje voljenoj maskoti lanca prodavnica.

Romansa Brodija Baumana i Marsi Klejton prvi put je planula 2021. godine kada su im se putevi ukrstili u jednoj prodavnici u Teksasu. Pošto je ova prodavnica poslužila kao pozadina njihovog prvog susreta, par sada traži od dabra koji je maskota te prodavnice, da im učini čast i prisustvuje njihovom venčanju.

„Jer koliko bi to bilo kul imati dabra na podijumu za igru?“, rekla je Marsi Klejton za THV 11, dok se Bauman smejao. „To ništa ne može da nadmaši.“

Bauman je rekao da je njihov plan za osvajanje maskote podrazumevao i transparent poput onih za maturske pozive — na kome je pisalo „Naša ljubavna priča je počela u prodavnici... Dabre, da li želiš da budeš naš počasni gost na venčanju?“ — kao i posebnu pozivnicu napravljenu za dabra.

Kada je par lično pitao maskotu da li bi prisustvovao njihovom venčanju, dabar je u znak odgovora pokazao „dva palca nagore“. „Tako da mislim da stvari idu nabolje“, rekao je Bauman.

Par planira da u svoju proslavu uvrsti nekoliko posebnih detalja posvećenih mestu gde su se upoznali, uključujući i mladoženjinu tortu sa poznatim likom.

Prvi susret

Bauman se tokom razgovora za Fox 16 prisetio trenutka kada su se on i Marsi Klejton prvi put sreli u toj prodavnici. U januaru 2021. godine, i Bauman i Klejtonova su još uvek bili u srednjoj školi kada su ugledali jedno drugo, a ne želeći da propusti priliku, Bauman ju je pitao za profil na Snepčetu.

„Bilo je smelo“, priznao je Bauman, a Klejton se nasmejala u znak slaganja. „Kupovala je perece prelivene čokoladom... Video sam je, pogledao sam kroz police, a bio sam sa jednim drugarom, i rekao sam: ’Upoznaću je.’“

Klejtonova je rekla da je isprva mislila da je Bauman „čudak“ i da je to rekla i svojim roditeljima (koji su u to vreme čekali u kolima). Ali na kraju joj je drago što mu je ipak dala svoj profil.

Veza

Njih dvoje su počeli da se zabavljaju mesec ili dva kasnije, a posle su zajedno išli i na obe njihove maturske večeri, rekao je Bauman. Od tada su u vezi.

Iako je nejasno koju bi ulogu dabar mogao da ima na venčanju, Bauman je predložio da bi maskota mogla da nosi burme, ili da, „umesto cveća, možemo da imamo njihove grickalice i da ih posipamo po prolazu“.

Venčanje Marsi Klejton i Brodija Baumana zakazano je za 5. jun sledeće godine.

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