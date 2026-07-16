Dok većina studenata računa imaju li dovoljno novca za ručak, Britanka Skarlet Nejšon (23) iz Dorseta pronašla je način kako skoro bez napora zaradi pristojan novac. Jednostavno preprodaje staru odeću s Facebook Marketplacea. Od običnih haljina koje su koštale 30 penija napravila je prodajni hit za 50 funti, a danas zahvaljujući vintidž modi zarađuje i do 2.500 funti mesečno.

Sve je počelo pomalo neočekivano. Skarlet je, nakon što je upisala fakultet, brzo shvatila da studentski život nije ni blizu luksuza. "Zadužila sam se jer sam morala plaćati redovne troškove, ali uspela sam sve otplatiti u roku od mesec dana zahvaljujući prodaji odeće'', kaže.

No priznaje da je svemu kumovala sreća. Na onlajn prodavnici Facebook Marketplace naišla je na paket od 120 komada vintidž odeće za 40 funti. U tome je odmah prepoznala priliku. "Taj paket potpuno mi je promenio život'', kaže ova studentkinja. I to nisu samo prazne reči – jednu haljinu Džejn Norman, koju je praktički sama spasila za nekoliko penija, prodala je za respektabilnih 50 funti.

Dodatni pretvorila u pravi posao, ali na pola radnog vremena

Tokom nedelju dana imala je 2.000 funti na računu i postupno je usputni, pretvorila u pravi posao. "Zarađujem kao da imam puno radno vreme radeći pola radnog vremena'', hvali se Skarlet i dodaje kako se želi nastaviti time baviti i nakon školovanja.

No Skarlet nije stala na slučajnim kupovinama. Fokusirala se na trendi komade, ukratko sve što se brzo prodaje na Vintedu i sličnim platformama. "Povraćaj novca je došao brzo. Celu investiciju vratila sam sa samo tri predmeta'', opisuje svoj sistem. Sada ceni sve što može priuštiti zahvaljujući prilično pristojnoj zaradi. "Bilo je lepo platiti božićno putovanje s prijateljima od vlastitog novca'', kaže smeškom.

I iako deluje kao sreća, slučajnost ili oboje zajedno, Skarlet u ovom poslu vidi budućnost. Već razmišlja o pisanju diplomskog rada o fenomenu dodatnih prihoda.

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