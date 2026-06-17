Nije se desila prevara. Nije bilo svađe koja je sve srušila. Nije bilo ni jednog velikog razloga zbog kog bih mogla da kažem: „E, od tog dana više ništa nije bilo isto.“

Naprotiv. Sve je izgledalo sasvim normalno.

Kuća, deca, obaveze, zajednički život koji funkcioniše kao dobro podmazana mašina. Muž i ja smo znali jedno drugo u dušu. Mogla sam da završim njegove rečenice, a on moje. I baš tu negde, usred te svakodnevice, stigla me je misao od koje sam se sledila.

Da ga danas upoznam, ne bih ga izabrala.

Najgore je što nisam odmah znala kada se to desilo. Ljubav nije otišla jednog dana. Povlačila se polako, godinama, dok sam ja mislila da je sve u redu.

Godinama sam mir mešala sa srećom

Mislila sam da je dobar brak onaj u kojem nema svađa. Trudila sam se da u kući bude mir, da niko ne bude ljut, da sve funkcioniše.

Ćutala sam kada mi nešto smeta. Prilagođavala sam se. Odustajala od sitnica. Govorila sebi da nije važno.

Vremenom sam postala stručnjak za tuđe potrebe, a potpuni stranac za sopstvene.

Nisam se pitala da li sam srećna. Pitala sam se samo da li je sve pod kontrolom.

A to nije isto.

Najviše boli izgubljeno vreme

Kada sam sebi konačno priznala da emocije više nisu iste, nisam plakala zbog njega. Plakala sam zbog svih godina koje su prošle.

Zbog žene koja je verovala da je dovoljno da nema problema. Zbog svih želja koje je gurala pod tepih da bi sačuvala mir u kući.

Tek tada sam shvatila koliko je opasno kada čovek navikne na život koji ga ne ispunjava.

Jer ljubav često ne nestane uz tresak vrata.

Nekad ode tiho.

Toliko tiho da prođu godine pre nego što primetite da je više nema.