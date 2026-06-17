Mnogi restorani brze hrane i lokali inspirisani američkom kuhinjom koriste jedan sastojak koji pomfritu, burgerima i odrescima daje prepoznatljiv ukus i hrskavu koricu. Reč je o goveđem loju, masti koja se poslednjih godina vraća na velika vrata.

Nekada je goveđi loj bio uobičajen deo kuhinje, ali su ga vremenom potisnula biljna ulja i druge vrste masti. Danas ga ponovo koriste brojni restorani, a popularnost mu raste i zahvaljujući društvenim mrežama i ljubiteljima tradicionalne hrane.

Šta je zapravo goveđi loj?

Goveđi loj je prečišćena mast koja se najčešće dobija iz masnog tkiva oko unutrašnjih organa goveda. Nakon topljenja i filtriranja, dobija se čvrsta mast svetle boje, gotovo bez mirisa.

Njegova velika prednost je što odlično podnosi visoke temperature. Tačka dimljenja dostiže oko 250 stepeni, zbog čega je pogodan za prženje hrane.

Zašto se koristi za pomfrit?

Kada se krompir prži u goveđem loju, dobija izraženiju hrskavost i bogatiji ukus. Isto važi i za burgere i odreske, kojima ova mast daje specifičnu aromu zbog koje mnogi tvrde da je hrana ukusnija nego kada se priprema u običnom ulju.

Zbog toga ga pojedini lanci restorana i danas koriste kao „tajni sastojak“ koji pravi razliku u ukusu.

Da li je zdrav?

Goveđi loj sadrži vitamine A, D, E i K, kao i određene korisne masne kiseline. Međutim, bogat je i zasićenim mastima, pa stručnjaci savetuju umerenost.

U 100 grama goveđeg loja nalazi se oko 900 kalorija, a gotovo ceo proizvod čini mast. Zbog toga nutricionisti preporučuju da se koristi povremeno, a ne kao jedini izvor masnoća u ishrani.

Zašto je ponovo postao popularan?

Povratak goveđeg loja povezuje se sa trendom vraćanja tradicionalnim načinima pripreme hrane. Sve više ljudi traži manje prerađene namirnice, dok kuvari ističu da upravo ova mast daje ukus koji je teško postići drugim sastojcima.

Ipak, stručnjaci podsećaju da, bez obzira na kulinarske prednosti, goveđi loj treba koristiti umereno i kao deo raznovrsne ishrane.