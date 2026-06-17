Retrogradni Pluton donosi period dubokih promena i suočavanja sa stvarima koje su dugo gurane pod tepih. Ovo nije vreme slučajnih događaja, već faza u kojoj se životni temelji ili učvršćuju ili ozbiljno menjaju.

Četiri horoskopska znaka iz ovog perioda mogu izaći jači nego ikada, ali tek kada razreše pitanja iz prošlosti. Vodolija, Jarac, Blizanci i Rak posebno će osetiti uticaj Plutona jer se njegova energija usmerava na važne oblasti njihovog života.

Vodolija

Finansijske prepreke počinju da se uklanjaju tamo gde se najmanje nadate. Moguće je da vam se vrati novac na koji ste već zaboravili ili da se reši dug koji ste smatrali izgubljenim. Tokom druge polovine jula može stići vest, poziv ili poruka koja menja vašu finansijsku situaciju.

Savet: Ne odbijajte razgovor iz ponosa. Baš kroz neprijatnu okolnost može se otvoriti poslovna prilika koju dugo čekate.

Jarac

Pitanja doma, nekretnina i važnih papira više ne mogu da čekaju. Fokus ovog perioda je na obavezama koje vas opterećuju već godinama. Ulaganja u stan, renoviranje ili imovinu mogu početi da daju prve rezultate.

Ako poželite da odustanete, ostanite dosledni. Do jeseni vam istrajnost može doneti stabilnost i mir.

Savet: Strpljenje je vaša najveća prednost.

Blizanci

Tema koju dugo držite u sebi sada izlazi na površinu. Postoji razgovor koji odlažete jer se plašite da narušite mir, ali Pluton vas tera da konačno kažete ono što osećate, posebno u prvoj polovini avgusta.

Projekat ili ideja za koju ste mislili da je propala može dobiti novu šansu. Moguće je i javljanje osobe iz prošlosti sa zanimljivim predlogom.

Savet: Ne ćutite ono što vam već dugo stoji na srcu.

Rak

Stara sećanja i emocije ponovo se bude. Osoba ili odnos koji je naglo završen mogu se vratiti kroz misli, poruku ili neobičan susret. Ono što ste dugo potiskivali sada traži da bude priznato.

Početkom septembra moguća je važna spoznaja koja vam donosi emotivno oslobađanje.

Savet: Budite iskreni prema sebi. Tek kada zatvorite jedno poglavlje, otvarate vrata za novo.

Šta ova četiri znaka treba da urade do oktobra

Najveća prepreka u ovom periodu neće biti spoljne okolnosti, već izbegavanje onoga što već znate da morate da rešite. Retrogradni Pluton nagrađuje odlučnost, iskrenost i konkretne poteze, a ne pasivno čekanje.

Do 13. oktobra svaka odluka može imati dugoročniji uticaj nego inače. Zato dobro razmislite, ali nemojte ostati zarobljeni u neodlučnosti.