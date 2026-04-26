Anja, devojka iz Srbije, potpuno je promenila život kada se zbog ljubavi preselila u Egipat, zemlju koja joj je nekada bila potpuno nepoznata. Na TikToku redovno deli duhovite i iskrene snimke iz svoje svakodnevice, otkrivajući kako zaista izgleda život u Egiptu iz ugla jedne Srpkinje.

On ima četiri žene

U jednoj objavi, pozirajući sa suprugom, šaljivo je napisala: „Moj muž ima četiri žene – jednu koja kuva, jednu koja ga smiruje, jednu koja ga izluđuje i jednu koja zna sve…“

Podelila je i video koji je izazvao veliku pažnju, u kojem pokušava da razbije najčešće predrasude o Egiptu i prikaže realnost koju svakodnevno živi. "Svi misle da je Egipat samo pustinja i piramide. I da je haotično, prljavo, opasno - posebno za žene. Ali istina je puno dublja i lepša. Zato snimam - da razbijem predrasude i pokažem pravi Egipat", napisala je u opisu videa.

"Da sam dobila dinar svaki put kad su mi rekli: Egipat je opasan za žene, nemoj ići tamo, danas bih imala malo bogatstvo. Zato želim da razbijem neke od predrasuda koje prate ovu zemlju", rekla je na početku svog videa.

Mit broj 1 - Egipat nije siguran za žene

"Ako se normalno oblačiš i ponašaš se s poštovanjem, osećaćeš se sigurno. Pa čak i ako putuješ sama", objasnila je Anja.

Jedna žena je ispod napisala je: "Ako se normalno oblačiš' je rečenica koja sve govori...", nakon čega je Anja objasnila na šta je tačno mislila.

"Treba znati gde dolazite i treba poštovati to. Hoće li vas neko napasti ako izađete u nečemu neprikladnom? Apsolutno ne, ali ćete se osećati jako loše jer će vas svi gledati. Znači li to da trebate biti zamotane? Takođe apsolutno ne. Kod nas se malo izgubila kultura oblačenja i to što je pristojno. Kosa na glavi mi se digne kad vidim da turisti dolaze u kratkim pantalonama i papučama u crkve i džamije u staroj četvrti Kaira. Ako ne možete to poštovati, ne treba ni da dolazite", napisala je Anja.

Mit broj 2 - Svi te napadaju na ulici

"Ovo nije tačno. Većina ljudi je samo znatiželjna i ljubazna. Retko kada sam osetila pravi neprijatan pogled. Morate znati da su ovi ljudi zaista siromašni, i oni ako vas i napadaju, rade to da bi izvukli nešto novca od vas", rekla je.

Mit broj 3 - Egipat je prljav i haotičan

"Ovo je istina - ima haosa. Ali, s druge strane, postoje i mesta koja su čistija od Beograda. Ljudi drže do gostoprimstva i to više nego što biste očekivali", naglasila je Anja.

Mit broj 4 - Žene su potčinjene

"Žene ovde voze, rade, studiraju i imaju pravo glasa", naglasila je Anja, objašnjavajući da ono što većina misli nije istina.

Mit broj 5 - Egipat je samo Hurgada i piramide

"Ovo je toliko glupo", rekla je i dodala: "Hurgada i piramide su samo jedno zrno u pesku svega što možete videti ovde. Zato sam i počela ovo da snimam... Želim da vidite Egipat iznutra, a ne s razglednice", objasnila je.