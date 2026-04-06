Hana Fuglberg, koja trenutno boravi u vojnoj bazi Fort Bening u Džordžiji, podelila je na TikToku (@hannahbethf) trenutak kada je otišla da obiđe sina. Otprilike sat vremena nakon što je uspavala Nou, kao i obično, otišla je da proveri kako spava, ali odmah je osetila da nešto nije u redu. Kada ga nije ugledala u krevetu, počela je da paniči.

„Pomislila sam da je verovatno zaspao ispod ćebeta, ali kada sam ih podigla i videla da ga nema, uhvatila me je panika“, ispričala je 31-godišnjakinja.

Prvo što joj je palo na pamet bilo je da proveri ormar, plašeći se da je mali Noa izašao iz kreveta i odlutao. Međutim, ni tamo ga nije bilo i tada je shvatila da je đavo odneo šalu i krenula je da zove policiju. Na trenutke sam mislila da ludim, detea nema, sve je zaključano... dok sam razgovarala s policijom, shvatila sam da nisam tražila samo na jednom mestu.

„Jedino mesto gde je mogao da bude bilo je ispod kreveta“, dodala je.

I upravo tamo ga je i pronašla, kako mirno spava, potpuno zadovoljan i ušuškan. Kada je videla da je bezbedan, odlučila je da ga ne budi.

„Kad sam pogledala ispod kreveta i videla da spava, shvatila sam da je najbolje da ga pustim da nastavi dremku, jer je na sigurnom“, rekla je Hana.

Iako su mališani poznati po tome da zaspu na najneobičnijim mestima, ova situacija iznenadila je čak i iskusnu majku. Noa je njeno treće dete, a kako kaže, tokom godina nagledala se raznih „kreativnih“ mesta za spavanje.

„Videla sam svašta, ali nikada mi se nije desilo da dete zaspi ispod kreveta, ovo mi je bilo potpuno novo“, priznala je.

Snimak je brzo postao viralan na TikToku i prikupio više od pet miliona pregleda, a korisnici su u komentarima bili oduševljeni.

„Moje dete je spavalo u tuš kabini – - rekao je da se oseća kao pod vodopadom“, našalio se jedan korisnik.

„Moj dever je čitavu godinu spavao isključivo ispod kreveta“, napisao je drugi. „Počelo je jer je mislio da su ‘čudovišta’ u krevetu, pa se skrivao ispod. Kasnije je to postala navika.“

Hana kaže da su reakcije na internetu bile izuzetno zabavne.

„Većina komentara dolazi od roditelja čija su deca takođe spavala ispod kreveta – ili od ljudi koji priznaju da su to i sami radili kao mali“, rekla je.