Tridesetogodišnja Šelbi Martin iz SAD-a imala je jasan plan za rođenje četvrtog deteta. Želela je prirodan porođaj, da vidi i oseti bebu čim je rodi. Međutim, sve se promenilo kada su joj lekari u 36. nedelji trudnoće saopštili da nosi izuzetno krupnu bebu i da je carski rez najbezbednija opcija.

„Nisam slutila da će biti toliki“

Šelbi i njen muž, Džošua Tomas, saznali su da postoji rizik da se beba tokom porođaja zaglavi. Iako joj je bilo teško da se pomiri s tim da mora da odustane od prirodnog porođaja, Šelbi je odlučila da veruje lekarima. Dana 29. jula rodila je sina Kasijana, koji je bio težak neverovatnih 5,8 kilograma, bio je najteža beba ikada rođena u toj bolnici!

Šelbi je priznala kako je tokom trudnoće osećala strah i fizički pritisak. "Mislila sam da neću preživeti. Znali smo da će biti krupan, ali nisam ni slutila da će imati skoro šest kilograma“, rekla je. Kasnije joj je fizioterapeut otkrio da joj je zglob kuka gotovo ispadao iz ležišta zbog težine bebe.

Beba je postala zvezda

Iako je želela prirodan porođaj, sada smatra da je carski rez bio najbolja odluka. Kada su lekari prvi put ugledali bebu, cela operaciona sala je nakratko zanemela. Iako je Šelbi bila nervozna jer joj je ovo bio prvi carski rez, sve je prošlo bez komplikacija. Kada je osoblje shvatilo koliki je Kasijan, svi su požurili da ga vide.

„Medicinske sestre i lekari iz cele bolnice dolazili su u intenzivnu negu novorođenčadi samo da ga upoznaju“, ispričala je majka za „LAD bible“. Kasijan je brzo postao mala lokalna zvezda. „Svaki put kada bismo došli u posetu, neko iz tima lekara ga je već držao. Bilo je predivno videti koliko ljubavi i brige dobija. Kao majci koja prvi put ima bebu na intenzivnoj nezi, to mi je mnogo značilo. Donelo mi je mir.“

Iako je Kasijan sa svojih 5,8 kilograma izuzetno velika beba, u Americi se nedavno rodila i još teža. Beba Enan sa Floride imala je čak 6,3 kilograma, gotovo duplo više od prosečnog američkog novorođenčeta.

