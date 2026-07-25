Da li vam astrološka kompatibilnost i dalje zvuči komplikovano? Dok u svakodnevnim analizama često gledamo samo sunčev znak, pozicija Venere u trenutku vašeg rođenja zapravo igra ključnu ulogu u ljubavi.
Ova planeta vlada vašim romantičnim odnosima, stilom zavođenja, načinom na koji se vezujete, ali i vašim ukusom i vrednostima. Razumevanje ovog kosmičkog detalja pruža dublji uvid u vaš astrološki profil i pomaže vam da bolje navigirate kroz svoj ljubavni život.
U nastavku otkrijte šta vaš Venerin znak govori o vama i kakve partnere privlačite.
Venera u Ovnu
Ovaj znak pokreću uzbuđenje osvajanja, strast novih početaka i stalna potreba za dinamikom u odnosu. Vaša najveća vrlina, ali ujedno i izazov, jeste potpuna iskrenost u pokazivanju emocija, dok vas najviše privlače energične i odvažne osobe.
Venera u Biku
Za vas je ljubav neraskidivo povezana sa stabilnošću, praktičnom stranom života i zajedničkom logistikom. Teško podnosite raskide i promenu rutine, a idealan partner za vas je neko ko je emocionalno čvrst i ko zna dobro da kuva.
Venera u Blizancima
U odnosima vam je najvažnija stalna mentalna stimulacija, zabava i mnogo otvorenog razgovora o najrazličitijim temama. Vaš adut je sjajna komunikacija, mana sklonost ka flertu, a privlače vas oštroumne osobe spremne za debatu.
Venera u Raku
Vi u ljubavi tražite intimnost, emotivnu sigurnost i skloni ste dugim vezama od kojih se posle dugo oporavljate. Partner na vas uvek može da se osloni, ali umete da budete zlopamtilo i podsvesno tražite nekoga ko vas podseća na bivše ljubavi.
Venera u Lavu
Iako ste vatreni znak, u ljubavi zapravo težite stabilnosti i partneru na kog možete da se oslonite. Bezuslovno podržavate voljenu osobu, ali zahtevate i mnogo pažnje, a privlači vas neko ko je izuzetan - ali ipak ne više od vas.
Venera u Devici
Vaš ljubavni jezik su konkretna dela, svakodnevna pomoć i vernost, zbog čega u vezama tražite predvidljivost i doslednost. Ne dajete obećanja koja ne možete da ispunite, skloni ste preteranoj analizi, a vaš tip je jednostavna osoba koja prihvata vašu komplikovanu prirodu.
Venera u Vagi
Iako ste istinski zaljubljeni u samu ideju ljubavi i sjajno osećate potrebe partnera, skloni ste tome da se potpuno prilagodite drugoj strani. Zato vam je potreban partner koji će doneti balans i podsticati vas, ali bez pritiska i ugrožavanja vašeg bogatog društvenog života.
Venera u Škorpiji
Za vas je ljubav potpuna autentičnost i potraga za srodnom dušom, zbog čega su vaša očekivanja, ali i razočaranja, ogromna. Izuzetno ste lojalni i ne bežite od problema, ali ih nekada sami stvarate kada je sve previše mirno, a idealan partner vam je smirena osoba koja poštuje vaš privatni prostor.
Venera u Strelcu
Vaš ljubavni život je uzbudljiva avantura vođena spontanošću, pa vas sloboda privlači, dok vas previše restriktivni odnosi guše. Veoma ste optimistični i sposobni da počnete ispočetka nakon svađe, ali bežite kada postane preintenzivno, pa tražite radoznalog partnera koji razume vaš specifičan humor.
Venera u Jarcu
Ljubav posmatrate kao dugoročan proces koji se gradi godinama, često kroz posao ili prijateljstvo, sa akcentom na posvećenost i opipljive rezultate. Kada ste u vezi, vi ste stabilan oslonac, ali teško pokazujete emocije i privlače vas ambiciozni i prizemni ljudi.
Venera u Vodoliji
Za vas ljubav mora stalno da se redefiniše kroz nepredvidivost, slobodu i prostor koji partneri daju jedno drugom bez smanjenja bliskosti. Sposobni ste da savršeno poštujete tuđe granice, iako vaša distanciranost nekada deluje kao ravnodušnost, a privlače vas ekscentrični ljudi zbog kojih pomislite da nikada nikog sličnog niste sreli.
Venera u Ribama
Ovo je najromantičnija i najsenzitivnija pozicija koja idealizuje ljubav kao božansku vezu, zbog čega veoma teško podnosite krajeve i raskide. Vaša velikodušnost je veća od vašeg ega, ali ste skloni da preterano romantizujete partnera, prenosi Elle.
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