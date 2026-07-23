Mleveno meso tokom prženja često ispušta dosta tečnosti, zbog čega umesto da se zapeče, počinje da se kuva u sopstvenom soku. Kao rezultat, može postati suvlje, tvrđe i manje ukusno.

Jedan jednostavan kuvarski trik može pomoći da se to izbegne, a to je dodavanje male količine sode bikarbone pre prženja.

Soda bikarbona privremeno menja pH vrednost površine mesa i usporava stezanje proteina tokom zagrevanja. Na taj način meso može zadržati više svojih prirodnih sokova, pa ostaje sočnije i lakše dobija lepu, zapečenu koricu.

Za oko 500 grama mlevenog mesa dovoljno je dodati približno četvrtinu kašičice sode bikarbone. Potrebno je ravnomerno je posuti po mesu, blago promešati i ostaviti da odstoji oko 15 do 20 minuta pre termičke obrade.

Tiganj bi trebalo dobro zagrejati, a meso pržiti na jačoj temperaturi i ne mešati ga prečesto kako bi moglo lepo da se zapeče.

Preporučuje se i da se sa soljenjem sačeka do kraja prženja ili dok meso ne dobije koricu, jer prerano dodavanje soli može doprineti ispuštanju tečnosti.

Ipak, sa sodom bikarbonom ne treba preterivati. Veća količina može promeniti ukus mesa i ostaviti neprijatan, blago alkalni ukus, pa je važno koristiti je u maloj meri.