Dugo posmatraju, analiziraju, sa njima nije baš lako: Muškarci rođeni u ova 3 znaka najteže ulaze u vezuPrethodna vest
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