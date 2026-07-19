Mnogi će osetiti potrebu da naprave rezove u odnosima, poslu ili navikama koje ih više ne ispunjavaju, dok će drugi konačno dobiti potvrdu da se trud isplatio.

Evo šta zvezde predviđaju za svaki znak Zodijaka:

Ovan

Pred vama je dinamična nedelja u kojoj ćete imati mnogo obaveza, ali i dovoljno energije da ih uspešno završite. Na poslu se otvara mogućnost za novi projekat ili razgovor koji može promeniti tok vaše karijere. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti nedoumice, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Obratite pažnju na odmor.

Bik

Fokus će biti na finansijama i organizaciji. Moguće je da ćete pronaći način da povećate prihode ili rešite dugotrajni novčani problem. Emotivni odnosi postaju stabilniji, a partner će ceniti vašu podršku. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

Blizanci

Komunikacija će vam biti najveći adut. Očekuju vas zanimljivi susreti, pregovori i prilike da pokažete svoje znanje. Ljubavni život donosi uzbuđenja, posebno onima koji su spremni da naprave prvi korak. Pazite da ne preuzmete previše obaveza odjednom.

Rak

Sunce vam donosi dodatno samopouzdanje i osećaj da konačno držite stvari pod kontrolom. Pravo je vreme da donesete odluke koje ste dugo odlagali. Partner će imati više razumevanja za vaše potrebe, dok slobodni Rakovi privlače pažnju gde god se pojave. Finansijska situacija postepeno se popravlja.

Lav

Počinje period u kojem ćete se pripremati za velike promene. Iako će vam delovati da se stvari odvijaju sporije nego što želite, svaka odluka sada ima dugoročan značaj. Ljubav donosi prijatna iznenađenja, a moguće je i novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža.

Devica

Pred vama je produktivna nedelja u kojoj ćete uspešno završavati započete poslove. Kolege će ceniti vaš trud, a moguće su i pohvale nadređenih. U ljubavi je važno da otvoreno govorite o svojim osećanjima umesto da pretpostavljate šta druga strana misli. Više sna će vam prijati.

Vaga

Društveni život postaje bogatiji nego prethodnih nedelja. Pozivi, okupljanja i nova poznanstva mogu vam doneti zanimljive poslovne ili emotivne prilike. Partner će želeti više zajedničkog vremena, dok slobodne Vage mogu započeti romansu koja će ih prijatno iznenaditi.

Škorpija

Karijera dolazi u prvi plan. Moguće je da ćete dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti ili preuzmete veću odgovornost. U ljubavi su mogući manji nesporazumi zbog različitih očekivanja, ali iskren razgovor rešava većinu problema. Obratite pažnju na ishranu.

Strelac

Poželećete promenu rutine i više slobode. Neki će planirati putovanje, dok će drugi razmišljati o učenju novih veština ili promeni posla. Ljubavni život donosi više optimizma, a slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju osobu koja deli njihove interese.

Jarac

Ovo je nedelja u kojoj ćete rešavati pitanja vezana za novac, zajedničke obaveze ili važne porodične teme. Na poslu ćete biti veoma efikasni, ali nemojte zaboraviti da napravite pauzu. Emotivni odnosi postaju dublji i iskreniji, posebno ako pokažete više emocija.

Vodolija

Partnerski odnosi biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori koji će odrediti dalji tok veze ili poslovne saradnje. Slobodne Vodolije imaju priliku da upoznaju osobu koja će ih osvojiti spontanošću. Budite otvoreni za kompromise.

Ribe

Pred vama je nedelja u kojoj ćete se posvetiti svakodnevnim obavezama i zdravijim navikama. Organizacija će vam pomoći da završite više nego što očekujete. Ljubavni odnosi postaju nežniji i stabilniji, a slobodne Ribe mogu započeti zanimljivo dopisivanje koje će prerasti u nešto više. Kraj nedelje donosi osećaj zadovoljstva i unutrašnjeg mira.