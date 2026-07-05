Ulazak u šezdesete godine predstavlja važnu prekretnicu za zdravlje, jer navike koje ljudi usvoje u ovom periodu u velikoj meri određuju kako će se osećati i funkcionisati u sedamdesetim. Stručnjaci upozoravaju da nakon odlaska u penziju mnogi postaju manje aktivni, gube ustaljenu dnevnu rutinu i manje pažnje posvećuju ishrani, što može ubrzati proces starenja i povećati rizik od masne jetre, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema.

Jedan od najvećih izazova nakon 60. godine jeste gubitak mišićne mase. Mišići imaju važnu ulogu u metabolizmu i pomažu organizmu da efikasnije koristi šećere i masti. Kada ih je manje, telo troši manje energije, a posledice mogu biti umor, pad kondicije i veći rizik od hroničnih bolesti.

Stručnjaci ističu i da smanjen apetit može postati problem ako ishrana nije dovoljno kvalitetna. Mnogi penzioneri jedu manje, ali pritom unose premalo proteina, a previše ugljenih hidrata i šećera. Takve navike mogu doprineti gubitku mišićne mase i narušavanju opšteg zdravlja.

Kako bi i u sedamdesetim ostali pokretni i vitalni, preporučuje se usvajanje nekoliko ključnih navika. Važno je svakodnevno izlaziti iz kuće i ostati društveno aktivan, redovno se kretati kroz brzo hodanje i jednostavne vežbe snage, kao i u svaki obrok uključiti dovoljne količine proteina i povrća.

Pored toga, stručnjaci naglašavaju da je važno sporije jesti i više uživati u obrocima, jer takav pristup može poboljšati varenje i pomoći u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi. Posebnu pažnju treba posvetiti i zdravlju usne duplje, jer problemi sa zubima i žvakanjem mogu dovesti do lošije ishrane i dodatnog narušavanja zdravlja.

Prema mišljenju stručnjaka, zdravlje u sedamdesetim godinama ne zavisi toliko od samog procesa starenja, koliko od svakodnevnih navika koje se razvijaju tokom šezdesetih i postavljaju temelje za aktivan i kvalitetan život u poznijem dobu.