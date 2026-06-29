Prema astrološkim tumačenjima, ulazak Jupitera u znak Lava 30. juna 2026. godine donosi talas optimizma i novu nadu za tri horoskopska znaka, Rakove, Lavove i Device. Ovaj tranzit podstiče ih da sa više vere u sebe i budućnost zakorače u naredni period.

Za Rakove se završava jednogodišnji period tokom kojeg je Jupiter boravio u njihovom znaku i doneo im značajan lični rast. Sada bolje razumeju sebe, znaju šta im prija i uče da iz svake situacije izvuku ono najbolje. Lekcije koje su usvojili tokom juna pomažu im da u jul uđu sa jasnim planovima i uverenjem da ih očekuju pozitivne promene.

Lavovima Jupiterov ulazak u njihov znak donosi osećaj da im se otvaraju vrata novih mogućnosti. Punih samopouzdanja i entuzijazma, spremni su da ostvare svoje ciljeve i pretvore želje u stvarnost. Pred njima je period ispunjen optimizmom, kreativnim idejama i lepim trenucima sa porodicom i prijateljima.

Device će, s druge strane, konačno preuzeti veću odgovornost za sopstveni život i odluke. Događaji iz prethodnog meseca pokazali su im da imaju dovoljno snage i sposobnosti da same kreiraju svoju budućnost. Jupiter u Lavu donosi im veru u sopstvene mogućnosti i obećava period ispunjen novim prilikama i osećajem postignuća.

Astrolozi smatraju da će upravo ova tri znaka od 30. juna osetiti nadu i optimizam kakve već dugo nisu doživeli, što bi im moglo pomoći da naredni mesec dočekaju sa više samopouzdanja i pozitivne energije.