Gabrijla Gabi Svjerževski godinama ima naviku da gricka nokte, ali nije ni slutila da bi to jednog dana moglo da je dovede u ozbiljan zdravstveni problem. Jedna naizgled bezazlena zanoktica pretvorila se u tešku infekciju zbog koje je zamalo izgubila prst.

Sve je počelo kada je imala samo osam godina. Tada je počela da grize nokte i ta navika ju je pratila kroz detinjstvo, ali i u odraslom dobu. Do sada je to uglavnom izazivalo manje neprijatnost, povremeni bol u prstu ili upaljenu zanokticu. Ipak, početkom februara ove godine situacija je krenula potpuno drugačijim tokom. Ono što je u početku delovalo kao bezazlena iritacija brzo se pretvorilo u ozbiljan medicinski problem.

„Sve je počelo 6. februara kao obična zanoktica, ali je bol bila mnogo jača nego inače. Pošto mi se to često dešava, mislila sam da će proći samo od sebe, kao i svaki put do sada“, ispričala je Gabi za magazin People.









Već narednog dana stanje se naglo pogoršalo. Prst je postao izrazito crven i natečen, a bol nije prestajala. Zbog toga je odlučila da potraži pomoć lekara. Na pregledu 10. februara njen lekar opšte prakse procenio je da je problem nastao zbog uraslog nokta i prepisao joj antibiotik i mast za lečenje infekcije. Međutim, terapija nije dala rezultate. Ni jači antibiotici nisu pomogl. Dva dana kasnije, 12. februara, Gabi je otišla u hitnu službu specijalizovanu za probleme sa noktima, nadajući se da će konačno dobiti rešenje. Tamo su lekari pokušali da probuše apsces i naprave mali rez ispod nokta kako bi ispraznili infekciju.

„Nažalost, ništa nisu uspeli da izvuku osim krvi, pa su mi na kraju prepisali još jači antibiotik“, objasnila je.



Kako je bol postajala sve jača, Gabi je nastavila da radi duge smene kao menadžerka u restoranu. Kada je te večeri skinula zavoj, prizor ju je potpuno šokirao, prst je bio tamno ljubičast i snažno je pulsirao. Bol je postala gotovo nepodnošljiva. Ipak, uprkos svemu, sledećeg dana je otišla na posao. Međutim, 16. februara stanje je dostiglo vrhunac.

„Probudila sam se plačući. Bol je bila toliko jaka da sam imala osećaj da ću se onesvestiti“, prisetila se.

U 6:30 ujutru sama se odvezla do hitne službe. Lekari su je odmah primili u bolnicu. Nakon pregleda, lekari su morali da zaseku prst i isprazne nekoliko apscesa nalik cistama. Ipak, otok je bio toliko ozbiljan da je odmah upućena kod specijaliste za šaku. Tamo ju je dočekala šokantna vest. Specijalistkinja joj je rekla da je to „najgori slučaj koji je videla kod tako mlade osobe“, zbog čega je hitna operacija bila jedina opcija. Iako mnogi ljudi povremeno grickaju nokte i ne razmišljaju o posledicama, ovaj slučaj pokazuje koliko takva navika može da bude opasna.