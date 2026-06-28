Ovan

Pred vama je dinamična nedelja u kojoj ćete želeti da završite sve što ste odlagali. Na poslu se otvara prilika za novi projekat ili razgovor koji može doneti napredak. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti dileme. Vikend donosi više energije i želju za druženjem.

Bik

Fokus će biti na finansijama i ličnim vrednostima. Moguće je da ćete pronaći način da povećate prihode ili smanjite nepotrebne troškove. Emotivni odnosi postaju stabilniji, a slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu koja ih privlači svojom smirenošću.

Blizanci

Ovo je vaša nedelja za nove početke. Bićete komunikativni, puni ideja i spremni da pokrenete promene. U ljubavi će iskrenost biti ključ uspeha. Krajem nedelje očekuje vas prijatno iznenađenje od bliske osobe.

Rak

Period je pogodan za odmor, planiranje i završavanje starih obaveza. Nemojte žuriti sa važnim odlukama. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodni Rakovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Lav

Prijatelji i timski rad donose vam najbolje rezultate. Vaše ideje biće primećene i cenjene. Ljubavni život postaje uzbudljiviji, posebno ako ste spremni da napravite prvi korak. Vikend je idealan za izlazak ili kraće putovanje.

Devica

Poslovne obaveze biće u prvom planu. Moguće je priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih meseci. U privatnom životu pronađite vreme za odmor i porodicu. Obratite pažnju na ravnotežu između posla i slobodnog vremena.

Vaga

Pred vama je inspirativna nedelja koja donosi nove ideje, putovanja ili priliku za učenje. Ljubavni odnosi dobijaju novu dimenziju kroz otvorene razgovore. Slobodne Vage privlačiće pažnju gde god da se pojave.

Škorpija

Vreme je za rešavanje pitanja koja ste dugo odlagali. Finansije zahtevaju pažljivo planiranje, ali nema razloga za brigu ako budete racionalni. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa i većeg poverenja.

Strelac

Partnerstva će biti glavna tema nedelje. Na poslu su mogući korisni dogovori, dok će u ljubavi kompromis doneti najbolje rezultate. Slobodni Strelčevi mogli bi započeti zanimljivo poznanstvo preko prijatelja.

Jarac

Organizacija će biti vaš najveći saveznik. Uspešno ćete završiti brojne obaveze i ostaviti odličan utisak na saradnike. Obratite pažnju na zdravlje i odvojite vreme za odmor. Ljubav donosi više stabilnosti nego prethodnih nedelja.

Vodolija

Kreativnost i dobra energija prate vas tokom cele sedmice. Bićete inspirisani za nove projekte ili hobije. Emotivni život donosi lepe trenutke, a slobodne Vodolije mogu upoznati osobu sa kojom dele slična interesovanja.

Ribe

Porodica i dom biće u centru pažnje. Moguće su promene koje će dugoročno poboljšati vašu svakodnevicu. U ljubavi budite otvoreni za iskrene razgovore i pokažite emocije. Kraj nedelje donosi osećaj mira i zadovoljstva.