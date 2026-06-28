Krompir paprikaš je jedno od omiljenih jela domaće kuhinje, ali mnogi se suočavaju sa istim problemom, a to je - kako da dobije gustu, punu teksturu bez dodavanja masne zaprške. Iskusne domaćice imaju jednostavan trik koji potpuno menja ukus i gustinu ovog jela.

Nakon što proprže sitno seckan luk, one u šerpu dodaju jednu narendanu šargarepu. Tokom kuvanja, šargarepa omekša i prirodno se raspadne, pa paprikaš postaje gušći, kremastiji i bogatijeg ukusa.

Osim što zgušnjava jelo, šargarepa mu daje blagu slatkoću koja se odlično slaže sa krompirom i začinskom paprikom. Na taj način nema potrebe za pripremanjem zaprške, pa je paprikaš lakši za varenje i sadrži manje masnoće.

Mnoge domaćice kažu da upravo ovaj mali trik pravi veliku razliku i da krompir paprikaš, zahvaljujući narendanoj šargarepi, dobija ukus kao da se krčkao satima.