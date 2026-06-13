Nema zdravijeg i ukusnijeg: Doručak koji se sam sprema dok vi spavate i ujutru vas čeka gotov bez ijednog minuta kuvanjaPrethodna vest
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Čuvajte se ovih ljudi: 3 znaka koja se samo pretvaraju da im je stalo da vas, a nije ni najmanje
Neki ljudi ulaze u vaš život uz osmeh i lažna obećanja.
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