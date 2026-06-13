Zbog toga se često pretvaraju da im je stalo do vas samo kako bi izgledale kao društveno odgovorne osobe, sve dok ne pronađu način da se udalje iz situacije koja ih opterećuje. Problem je što ih ovakvo ponašanje čini nepredvidivim. Jednog trenutka su prisutne, a već sledećeg ih nema.

Blizanci

Za Blizance je veoma važno da se osećaju podržano i poštovano, ali taj princip retko primenjuju prema drugima. Često obećavaju da će biti tu kada zatreba, ali ta obećanja neretko ostanu neispunjena. Iako su veoma društveni, njihova iskrena briga uglavnom je rezervisana za mali broj ljudi, dok su ostali samo deo njihove publike.

Blizanci su pre svega usmereni na svoj imidž i način na koji ih drugi doživljavaju. Zbog toga će često reći prave stvari i pružiti verbalnu podršku onima kojima je potrebna, kako bi ostavili utisak dobrih i brižnih osoba.

Oni se pretvaraju da im je stalo do vas ne zato što su nužno zlonamerni, već zato što im je važno da sačuvaju reputaciju osobe koja brine o drugima.

Strelac

Strelčevi žele da ostave utisak osobe kojoj je stalo do svih i koja uvek zrači pozitivnom energijom, ali stvarnost je često drugačija. Kao i svi drugi, imaju promene raspoloženja i često im je potrebno vreme koje će posvetiti isključivo sebi.

Njihova energija nije neiscrpna, ali se često plaše da to priznaju.

Ne žele da razočaraju druge, pa umesto da otvoreno kažu da im je potreban mir, pretvaraju se da su zainteresovani za tuđe probleme, iako nemaju snage da se zaista uključe.