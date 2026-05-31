Ulazak Merkura u znak Raka 1. juna donosi snažan talas pozitivne energije, a prema astrolozima, četiri horoskopska znaka posebno će osetiti priliv sreće, obilja i novih prilika. Ovaj tranzit trajaće do 9. avgusta i usmeriće pažnju na porodicu, emocije, dom i lične vrednosti.

Bik

Bikovima se otvaraju nove mogućnosti kroz razgovore, ideje i kontakte sa ljudima iz bliskog okruženja. Sreću će pronaći u stvarima koje imaju sentimentalnu vrednost, a posebno će ceniti porodične uspomene i predmete koji nose posebnu priču. Intuicija i sposobnost da prepoznaju ono što je zaista vredno pomoći će im da privuku pozitivne okolnosti.

Blizanci

Blizanci će među svim znakovima imati najviše razloga za zadovoljstvo. Merkur, njihova vladajuća planeta, donosi im povoljan period za finansije i lični razvoj. Pred njima je vreme kada bi mogli da realizuju ideje o kojima dugo razmišljaju i ulože energiju u projekte koji im znače. Fokusiranost na sopstvene ciljeve i rad iza kulisa mogli bi da im donesu značajne rezultate.

Rak

Rakovi će dobiti jasniju sliku o tome šta žele i kojim putem treba da krenu. Merkur u njihovom znaku donosi mentalnu bistrinu, odlučnost i osećaj da je vreme za konkretne poteze. Umesto čekanja da se prilike same pojave, Rakovi će biti spremni da preuzmu inicijativu i aktivno rade na ostvarenju svojih planova, što može otvoriti vrata novim uspesima.

Devica

Za Device će najveći izvor sreće i podrške biti prijatelji i društvena mreža ljudi kojima veruju. Tokom ovog perioda jasnije će sagledati koliko su važni kvalitetni odnosi i osobe koje su spremne da pruže pomoć kada je potrebna. Osećaj sigurnosti neće dolaziti samo kroz finansije, već i kroz podršku bliskih ljudi, što će im doneti dodatno samopouzdanje i stabilnost.

Prema astrološkim tumačenjima, ulazak Merkura u Raka podstiče emocionalnu inteligenciju, bolje razumevanje sopstvenih potreba i donošenje odluka koje mogu doprineti dugoročnom osećaju sigurnosti i zadovoljstva. Za Bikove, Blizance, Rakove i Device ovaj period mogao bi da donese posebno povoljne okolnosti na ličnom i materijalnom planu.