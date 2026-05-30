Poljubac je mnogo više od običnog dodira usana. U njemu se kriju emocije, privlačnost, nežnost i način na koji nekome pokazujemo ono što rečima često ne možemo izreći. Astrologija već dugo proučava različite osobine horoskopskih znakova, pa tako i njihov pristup romantici. Dok neki znakovi ljubav izražavaju rečima, drugi su poznati po tome da svoje osećaje najviše otkrivaju upravo kroz poljupce.

Iako svaka osoba nosi jedinstvenu energiju, astrolozi veruju da se među dvanaest znakova posebno ističu tri čiji poljupci ostavljaju snažan utisak i dugo ostaju u sećanju.

Škorpija

Kada je reč o strasti, malo koji znak može se uporediti sa Škorpijom. Pripadnici ovog znaka poznati su po intenzivnim emocijama i snažnoj privlačnosti koju često bude u drugima. Njihovi poljupci retko su površni ili usputni – oni u njih unose osećaje i energiju koja se teško zaboravlja.

Škorpije se ne zadovoljavaju formalnostima ni polovičnim emocijama. Kada nekoga poljube, žele stvoriti trenutak koji će ostaviti trag. Upravo zbog te dubine i izražene osećajnosti mnogi ih smatraju jednim od najprivlačnijih znakova Zodijaka.

Bik

Bikovima vlada Venera, planeta ljubavi, lepote i užitaka. Zato ne čudi što se među astrološkim favoritima često nalazi upravo kada je reč o romantici. Bikovi uživaju u nežnosti, dodirima i bliskosti te znaju stvoriti osećaj sigurnosti i topline.

Njihovi poljupci nisu nagli ni užurbani. Oni vole uživati u svakom trenutku i potpuno se posvetiti osobi koja im je važna. Upravo ta kombinacija nežnosti, pažnje i iskrene privrženosti čini njihove poljupce posebnima. Mnogi će reći da uz Bika poljubac deluje kao prirodan nastavak duboke emocionalne povezanosti.

Ribe

Ribe su među najvećim romantičarima horoskopa. Njihova maštovita priroda i bogat unutrašnji svet često se odražavaju i na ljubavne odnose. Za njih poljubac nije samo izraz privlačnosti nego i način povezivanja na emocionalnom nivou.

Pripadnici ovog znaka u ljubavne trenutke unose nežnost, toplinu i osećaj bliskosti. Njihovi poljupci često deluju spontano i iskreno, kao da dolaze direktno iz srca. Upravo zbog toga ostavljaju utisak posebnosti te u drugoj osobi bude osećaj da je voljena i cenjena.

