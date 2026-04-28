Od 29. aprila 2026. godine, prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka Rak, Škorpija i Lav ulaze u period kada ponovo osećaju sreću, zahvaljujući uticaju Hironovog direktnog kretanja, koji se povezuje sa procesom emotivnog isceljenja.

Za Rakove, ovaj period donosi kraj dugotrajne tuge i unutrašnjeg opterećenja. Oni shvataju da imaju snagu da se izvuku iz emotivno teškog perioda i ponovo pronađu radost, uz osećaj optimizma i unutrašnje stabilnosti.

Škorpije shvataju da su dugo živele po tuđim očekivanjima i da im je to donosilo stres i nesigurnost. Sada odlučuju da promene pravac, preuzmu kontrolu nad svojim životom i krenu putem koji im donosi više sreće i ličnog ispunjenja.

Kod Lavova dolazi do osvešćivanja da su se previše prilagođavali spoljnim uticajima i kolektivnim pritiscima. Oni odlučuju da se okrenu sebi, svom mentalnom zdravlju i ličnoj sreći, uz poruku da je vreme da ponovo izaberu radost i život po sopstvenim pravilima.

Ovaj astrološki period simbolično donosi preokret ka optimizmu, ličnom oslobađanju i povratku sreće za ova tri znaka.