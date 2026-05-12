Dvodnevno čudesno čišćenje dr Oza Da biste pomogli vašem telu da bolje radi, potrebno je samo šest obroka i osam grickalica napravljenih od nekih ukusnih sastojaka koji pročišćavaju.

Na tolk šouovima i u časopisima često čujem poznate ličnosti koje se zalažu za detoksikaciju. Međutim, kada one kažu "detoksikacija," a ja kažem "detoksikacija," obično govorimo o dve vrlo različite stvari. Poznate ličnosti koriste tu reč da se odnosi na takozvane dijete za detoksikaciju koje obećavaju da će vam pomoći da izgubite 20 kilograma za dve nedelje. Ovi brzi programi mršavljenja mogu vas lišiti ključnih hranljivih materija i kalorija, primoravajući vaše telo da pređe u stanje gladi. Gubite težinu, ali kako se vaš metabolizam usporava, kilograme na kraju vraćate.

Kada kažem "detoksikacija," mislim na pravu pročišćenje—strategiju koja pomaže telu da se oslobodi toksina. Svakodnevno smo izloženi štetnim supstancama; one su u našoj ishrani (pesticidi, mikrobi i živa, da navedem samo neke) i u vazduhu koji udišemo (pomislite na dezinfekciona sredstva, osveživače vazduha i gasove koje ispušta sveža boja). Srećom, imamo odličan sistem za upravljanje tim toksinima: Enzimi u telu neprekidno ih razlažu i pomažu da se isprazne. Moja 48-satna detoksikacija funkcioniše optimizovanjem tog sistema. Uključuje konzumiranje celovitih namirnica bogatih hranljivim materijama za koje se veruje da pojačavaju aktivnost enzima i hrane najvažnije organe za detoksikaciju—jetru, pluća, bubrege i creva—kako bi mogli da obavljaju svoj posao bolje i efikasnije.

Prvi put kada sam uradila ovu detoksikaciju, primetila sam da njeni efekti nisu samo fizički. Verujem da postoji i duhovni aspekt. Nakon toga sam se osećala ispunjeno i mirno, što pre nisam imala. Ako želite da se uverite sami, pratite moj plan obroka tokom dva dana. (Ako uzimate redovne lekove, prvo se posavetujte sa svojim lekarom.) Preporučujem ponavljanje detoksikacije tri ili četiri puta godišnje, ili kad god se osećate naduto ili umorno. Obećavam da će vas osvežiti—iznutra ka spolja.

Doručak: Kinoa sa šljivama

Započnite dan sa ovim zdravim celovitim zrnom. Kinoa sadrži svih devet esencijalnih amino kiselina, što je čini potpunim proteinom. (Mnoge detoksikacije ne uključuju protein, što može biti problem; ako ne unosite dovoljno amino kiselina, telo će početi da ih uzima iz mišićnog tkiva. Gubitak mišića je, nažalost, jedan od načina na koji dijete za detoksikaciju gube težinu.) Kinoa takođe pruža vlakna koja pomažu u oblikovanju stolice, kao i fosfor koji stimuliše pražnjenje creva. Šljive donose još više vlakana, plus sorbitol, šećerni alkohol sa laksativnim učinkom.

Ručak: Osvežavajući voćni smuti

Evo dokaza da detoksikacija može biti ukusna. Borovnice pružaju antioksidanse koji neutralizuju slobodne radikale i sadrže kvercetin, pigment koji može povećati broj enzima u jetri. Vitamin B6 iz banane pomaže u ponovnom punjenju enzima za detoksikaciju u telu, a mleveni lan ili čija semenke dodatno obezbeđuju vlakna za zdravu eliminaciju (kao i omega-3 masne kiseline koje hrane mozak).

Večera: Povrtni bujon sa kiselim kupusom i kriškama jabuke

Ova čorba je puna korisnih sastojaka: komorač može pomoći u stimulaciji sekrecije žuči (tečnosti koja izbacuje otpad iz jetre); peršun se smatra diuretikom; jedinjenja u belom luku, šitake pečurkama i kupusu podržavaju funkciju jetre; a kajenski biber može pomoći enzimima u plućima.

Završite obrok sa fermentisanim kiselim kupusom, koji sadrži probiotike koji pomažu razgradnji toksina u probavnom traktu, i kriškama jabuke za još jedan dozu vlakana.

Užina: Sok od ananasa i kelja

Uživajte u ovom napitku koliko god želite. (Obično preporučujem dva čaše između obroka.) Ananas sadrži probavne enzime. Kelj je bogat jedinjenjima koja podržavaju enzime u jetri. Artičoka može poboljšati protok žuči.

Nekoliko saveta

Iskoristite ove savete da maksimalno iskoristite vašu dvodnevnu detoksikaciju.

Pijte puno vode.

Ciljajte na osam sati sna svake noći.

Ne jedite posle 19:00.

Uveče se opustite u toploj kupki sa dva šolje Epsom soli rastvorenih u vodi. Glavni sastojak soli, magnezijum, podržava stotine enzima u telu.

Pre spavanja, popijte šolju čaja od maslačka. Pokazalo se da ima diuretička svojstva, što će pomoći u ispiranju toksina iz vašeg urina pre spavanja.

Budite spremni da ćete verovatno često koristiti toalet tokom naredna 48 sata, ali vaša stolica bi trebala biti dobro formirana, a ne labava. Pošto plan obroka ne ograničava previše unos kalorija, ne biste se trebali osećati umorno ili slabo.

Neverovatna mašina za čišćenje

Evo kratkog pregleda kako funkcioniše izvanredan detoksikacioni sistem vašeg tela.

Jetra: Ovaj marljivi organ omogućava hranljivim materijama iz hrane da uđu u krvotok dok hvata toksine poput pesticida i žive. Jetra zatim izbacuje te toksine u žuči, koja na kraju prolazi kroz creva da bi se eliminisala.

Pluća: Ona su živi pročišćivači vazduha, filtrirajući štetne čestice i pare. Sitne dlačice nazvane cilije oblažu disajne puteve i pomažu da se spreči prolazak zagađivača u vašu krv.

Bubrezi: Svakih 35 do 45 minuta, bubrezi filtriraju svu krv u vašem telu i izbacuju toksine u urinu.

Creva: Poput pluća, vaša creva su obložena zaštitnim ćelijama koje pomažu da se blokiraju štetne supstance od ulaska u krvotok. Redovne stolice eliminišu te toksine pre nego što mogu naškoditi vašem telu.

Mehmet Oz , MD, je voditelj emisije "The Dr. Oz Show"