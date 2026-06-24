Starinski džem od kajsija se nekada spremao danima, ali taj mit o celodnevnom stajanju pored šporeta je odavno srušen. Danas za savršen, gust i aromatičan džem nisu potrebni konzervansi niti beskrajno mešanje.

Dovoljna su tri sastojka i malo dobre organizacije da napunite ostavu pre nego što se leto završi.

Ako tražite način da napravite domaću zimnicu bez nepotrebne hemije, ovo je recept koji štedi i vreme i živce.

Recept za starinski džem od kajsija

Recept staje u jedan red, bez konzervansa i zgušnjivača iz kesice.

Evo šta vam treba za pet do šest tegli:

  • 2 kg zrelih kajsija (mekane, mirisne, ne tvrde kao kamen)
  • 1 kg kristal šećera
  • pola kesice limuntusa, po želji

Odnos dva prema jedan nije slučajan. Manje šećera znači ređi džem koji se brže kvari, dok limuntus daje kiselkastu notu koja ublažava preteranu slatkoću i pomaže da se masa zgusne.

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Priprema

Operite kajsije, izvadite koštice i isecite ih na manje komade. Ako želite da se u džemu osete komadići voća, nemojte ih previše usitnjavati. Stavite voće u veću šerpu, dodajte šećer i lagano promešajte.

Ostavite kajsije da odstoje sat vremena kako bi pustile sok. Ovaj korak se često preskače, a zapravo sprečava zagorevanje jer se voće kuva u sopstvenom soku, a ne na suvo. Nakon toga dodajte limuntus i pojačajte temperaturu.

Mešajte neprekidno oko pola sata. Kada masa počne da se lepi za varjaču i sporo se vraća u šerpu, gustina je odgovarajuća.

Ako želite potpuno glatku teksturu, pred kraj možete koristiti gnječilicu za krompir, ali to zavisi od ukusa.

Vruć džem sipajte u oprane i zagrejane tegle do vrha. Hladne tegle mogu da puknu kada se u njih sipa vrela masa, pa ih kratko zagrejte u rerni.

Dve greške koje mnogi prave

Najveći problem nije sam recept za džem, već nestrpljenje. Ljudi smanje vatru čim počne da prska, pa onda kuvaju duplo duže i na kraju dobiju tamnu masu.

Druga česta greška su zelenkaste kajsije koje daju kiseo i bezličan džem, bez obzira na količinu šećera. Najbolje je birati mekano, mirisno voće sa pijace u jeku sezone, krajem juna i u julu, kada je najslađe.

Ukus leta u svakoj tegli

Kada jednom probate ovako pripremljen starinski džem od kajsija, kupovne varijante pune aditiva lako padaju u zaborav.

Možete ga mazati na svež hleb, dodavati u palačinke ili jednostavno pojesti kašikom direktno iz tegle. Taj ukus leta u svakom zalogaju vredi svake sekunde provedene pored šporeta.

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