Starinski džem od kajsija se nekada spremao danima, ali taj mit o celodnevnom stajanju pored šporeta je odavno srušen. Danas za savršen, gust i aromatičan džem nisu potrebni konzervansi niti beskrajno mešanje.

Dovoljna su tri sastojka i malo dobre organizacije da napunite ostavu pre nego što se leto završi.

Ako tražite način da napravite domaću zimnicu bez nepotrebne hemije, ovo je recept koji štedi i vreme i živce.

Recept za starinski džem od kajsija

Recept staje u jedan red, bez konzervansa i zgušnjivača iz kesice.

Evo šta vam treba za pet do šest tegli: