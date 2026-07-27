Tokom toplijih meseci više vremena provodimo uređujući dvorište, terasu i prostor oko kuće. Međutim, osim cveća, travnjaka i baštenskog nameštaja, veliki uticaj na izgled dvorišta imaju i betonske površine poput prilaza, staza i popločanih delova dvorišta.

Na njima se vremenom nakupljaju prašina, zemlja, mahovina, buđ, tragovi ulja i druge tvrdokorne fleke koje mogu narušiti izgled cele okućnice. Dobra vest je da za njihovo čišćenje nije uvek potreban perač pod pritiskom. Uz sodu bikarbonu, alkoholno sirće i deterdžent za sudove, beton može ponovo izgledati kao nov.

Svaka fleka zahteva drugačiji tretman

Za prašinu, zemlju i uobičajenu prljavštinu dovoljni su topla voda i deterdžent za sudove. Ako su naslage tvrdokornije, dodajte sodu bikarbonu.

Buđ, mahovina i alge najbolje se uklanjaju mešavinom alkoholnog sirćeta i vode u razmeri 1:1. Ostavite rastvor da deluje desetak minuta, a zatim dobro istrljajte četkom.

Masne fleke zahtevaju sredstvo za odmašćivanje ili deterdžent za sudove koji se nanosi direktno na mrlju. Za stare tragove ulja napravite gustu pastu od sode bikarbone i vode, nanesite je na fleku, ostavite oko pola sata, a zatim dobro istrljajte.

Mrlje od rđe spadaju među najupornije. Kod blažih fleka može pomoći alkoholno sirće koje treba naneti direktno na površinu, ostaviti da deluje 15 do 20 minuta i zatim očistiti tvrdom četkom.

Kako da očistite beton korak po korak

1. Uklonite površinsku prljavštinu - Najpre dobro pometite beton kako biste uklonili lišće, pesak, zemlju i ostale nečistoće.

2. Tretirajte tvrdokorne fleke - Pre nego što operete celu površinu, nanesite odgovarajuće sredstvo na masne fleke, buđ ili rđu i ostavite da deluje.

3. Napravite sredstvo za čišćenje - Pomešajte jednu šolju sode bikarbone, malo deterdženta za sudove i oko četiri litra tople vode. Rastvor nanosite deo po deo kako se ne bi osušio pre ribanja.

4. Dobro istrljajte površinu - Koristite četku sa tvrdim najlonskim vlaknima i čistite kružnim pokretima. Izbegavajte metalne četke jer mogu ostaviti sitne čestice koje kasnije rđaju.

5. Isperite beton - Na kraju sve dobro isperite baštenskim crevom kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje. Ako su pojedine fleke i dalje vidljive, ponovite postupak.

6. Zaštitite površinu - Kada se beton potpuno osuši, možete naneti zaštitni premaz koji ga štiti od vlage, ulja i novih naslaga prljavštine. Preporučuje se da se zaštitni sloj obnavlja na svakih godinu do dve, savetuje portal „Martha Stewart“.

Kada je ipak potreban perač pod pritiskom?

Perač pod pritiskom može biti koristan za veoma velike površine ili delove dvorišta obrasle mahovinom i algama. Međutim, za redovno održavanje betonskih staza i prilaza dovoljni su kanta, četka i nekoliko sastojaka koje već imate u kuhinji.

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