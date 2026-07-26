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Nedeljni horoskop od 27. jula do 3. avgusta: Za jedan znak ovo će biti najlepši period u godini, početkom meseca stiže sve najlepše za njih
Nedeljni horoskop od 27. jula do 3. avgusta donosi period važnih odluka, emotivnih razgovora i novih poslovnih prilika
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