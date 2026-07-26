Ovan

Pred vama je nedelja u kojoj ćete morati da usporite i pažljivije birate svoje poteze. Na poslu se mogu otvoriti nove mogućnosti, ali nećete odmah imati sve informacije koje su vam potrebne. U ljubavi sledi iskren razgovor koji može doneti olakšanje. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih iznenaditi svojim stavom i energijom. Finansije zahtevaju više discipline.

Bik

Stabilnost vam je najvažnija, ali ćete tokom ove nedelje shvatiti da se neke promene više ne mogu odlagati. Poslovna situacija počinje da se razvija u vašu korist, posebno ako ste nedavno uložili trud u nešto novo. U ljubavi vas očekuje više nežnosti i bliskosti. Slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Pazite na impulsivne troškove.

Blizanci

Komunikacija će biti vaš najveći adut. Lako ćete privlačiti pažnju i uspešno rešavati situacije koje su vam ranije delovale komplikovano. Na poslu se otvara mogućnost za dogovor, saradnju ili novi projekat. U ljubavi ćete želeti više jasnoće. Ako ste u vezi, nemojte prećutkivati ono što vas muči. Slobodni Blizanci mogu ući u zanimljiv flert.

Rak

Ova nedelja donosi vam potrebu da se povučete i razmislite o svojim prioritetima. Moguće je da ćete shvatiti da ste predugo stavljali tuđe potrebe ispred svojih. Na poslu vas očekuje situacija u kojoj ćete morati da pokažete koliko zaista vredite. Ljubavni odnosi postaju dublji, ali i emotivniji. Finansijska situacija se postepeno stabilizuje.

Lav

Ulazite u period koji vam vraća samopouzdanje i želju da se istaknete. Vaša energija biće primećena, a jedna poslovna prilika može vam doneti značajnu prednost. U ljubavi vas očekuju uzbuđenje i intenzivne emocije. Zauzeti Lavovi mogli bi da naprave važan korak u odnosu, dok slobodne očekuje susret koji će teško ignorisati. Ne trošite novac samo da biste impresionirali druge.

Devica

Predstoji vam nedelja organizacije, planiranja i donošenja važnih odluka. Iako ćete želeti da sve držite pod kontrolom, neke stvari će se odvijati drugačije od očekivanog. Na poslu možete dobiti priznanje za svoj trud. U ljubavi ćete tražiti sigurnost i iskrenost. Slobodne Device mogle bi da se zainteresuju za osobu koju već poznaju. Odmor vam je neophodan.

Vaga

Odnosi sa drugima biće u centru vaše pažnje. Jedan razgovor može promeniti vaš pogled na određenu osobu ili situaciju. Poslovno vas očekuje prilika da pokažete kreativnost i diplomatske sposobnosti. U ljubavi ćete želeti ravnotežu, ali ćete morati da budete iskreniji prema sebi. Slobodne Vage očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih kontakata.

Škorpija

Intuicija će vam biti izuzetno jaka i pomoći će vam da prepoznate šta se krije iza tuđih reči. Na poslu možete napraviti važan potez, ali nemojte sve otkrivati prerano. U ljubavi vas očekuju snažne emocije i mogućnost da se jedan odnos podigne na viši nivo. Slobodne Škorpije mogu privući osobu koja će ih potpuno zaintrigirati. Finansije zahtevaju oprez.

Strelac

Želja za promenom i novim iskustvima biće sve jača. Moguće je da ćete početi da planirate putovanje, promenu posla ili neki veliki lični korak. Poslovno vas očekuju zanimljive vesti i nova poznanstva. U ljubavi nemojte bežati od ozbiljnih razgovora. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga potpuno neočekivano. Dobar period za finansijsko planiranje.

Jarac

Pred vama je nedelja u kojoj će se trud iz prethodnog perioda konačno početi primećivati. Na poslu možete dobiti potvrdu da ste na pravom putu, ali vas očekuje i dodatna odgovornost. U ljubavi ćete želeti konkretnost i stabilnost. Zauzeti Jarčevi mogu rešiti problem koji ih je dugo opterećivao. Slobodni bi mogli da se zainteresuju za ozbiljnu i pouzdanu osobu.

Vodolija

Bićete spremni da prekinete sa navikama i situacijama koje vas ograničavaju. Na poslu ćete imati potrebu za većom slobodom, a jedan razgovor može vam otvoriti vrata za zanimljivu priliku. U ljubavi vas očekuje više spontanosti. Slobodne Vodolije mogu doživeti neočekivan susret ili poruku. Pazite da ne donosite velike finansijske odluke u afektu.

Ribe

Osetljiviji ste nego inače, ali upravo će vam intuicija pomoći da donesete prave odluke. Na poslu ćete morati da verujete svojim sposobnostima i da ne dozvolite da vas tuđa nesigurnost obeshrabri. Ljubav donosi nežnost i emotivnu bliskost. Slobodne Ribe mogu započeti komunikaciju koja će se razvijati sporije, ali obećavajuće. Obratite više pažnje na svoje potrebe.