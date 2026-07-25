Prirodnim farbanjem drveta pomoću kesice čaja moguće je postići tamniju nijansu i dodatno naglasiti njegovu prirodnu teksturu, bez potrebe za skupim hemijskim premazima. Jedan poznati kreator podelio je jednostavan način za pripremu prirodnog premaza koji drvetu daje poseban izgled.

Za pripremu premaza potrebno je potopiti čeličnu vunu u alkoholno sirće. Dobijeni rastvor reaguje sa taninima koji se prirodno nalaze u drvetu, stvarajući tamniju boju površine i ističući godove i strukturu materijala.

Još izraženiji efekat može se postići korišćenjem običnog crnog čaja. Čaj je bogat taninima koji dodatno pojačavaju reakciju sa rastvorom od sirćeta i čelične vune, čime drvo dobija intenzivniju i upečatljiviju nijansu.

Postupak je veoma jednostavan. Drvo se najpre premaže jakim, prethodno ohlađenim crnim čajem i ostavi da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se pripremljeni rastvor od sirćeta i čelične vune, koji dodatno utiče na promenu boje površine.

Tokom testiranja na različitim vrstama drveta primećeno je da su površine koje su prethodno tretirane čajem uglavnom poprimile tamniju nijansu u odnosu na one koje nisu bile pripremljene na taj način.

Efekat zavisi od vrste drveta

Treba imati u vidu da ne reaguje svaka vrsta drveta isto. Pojedine vrste prirodno sadrže veću količinu tanina, zbog čega će promena boje biti izraženija, dok će kod drugih rezultat biti suptilniji.

Zbog toga se preporučuje da se pre tretiranja većih površina metoda prvo isproba na manjem i manje vidljivom delu drveta kako bi se proverio konačan efekat.

Ovakav način farbanja najčešće se primenjuje na policama, ramovima za slike, drvenim kutijama, manjim komadima nameštaja i različitim dekorativnim predmetima, jer ne prekriva prirodnu strukturu drveta, već je dodatno ističe i naglašava.

Važna je i zaštita površine

Iako crni čaj može doprineti lepšem i bogatijem izgledu drveta, on sam po sebi ne pruža zaštitu od vlage, habanja i drugih spoljašnjih uticaja. Njegova svrha je samo da poboljša efekat prirodnog premaza i doprinese željenoj nijansi.

Da bi drvena površina duže zadržala svoj izgled i bila otpornija na svakodnevno korišćenje, nakon potpunog sušenja preporučuje se nanošenje zaštitnog sloja, kao što su ulje za drvo, vosak ili bezbojni lak.

Ovaj završni tretman produžava vek premaza, štiti drvo i pomaže da se sačuva njegova prirodna lepota.

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