Mnogi nose čarape u krevetu, jer im to, tvrde, pomaže u zagrejavanju, pa čak i poboljšava kvalitet sna. No, stručnjaci su otkrili prilično mučan razlog zašto bi vam ova navika mogla učiniti više štete nego koristi, piše Express.

Naučnici su otkrili da nošenje čarapa u krevetu stvara savršeno okruženje za razmnožavanje bakterija. Kombinacija telesne topline, znoja i tkanine stvara plodno tlo za klice koje mogu dovesti do gljivičnih infekcija, neprijatnih mirisa, pa čak i problema s kožom.

Prema rečima stručnjaka za higijenu, neki ljudi ne menjaju čarape dovoljno često, što znači da spavaju u nakupinama bakterija od celog dana.

Farmaceut Alvaro Fernandez upozorio je u videu na TikToku da problem nije u tome što neko voli spavati u čarapama, već u tome što većina ljudi u krevet odlazi u čarapama koje su nosili celi dan.

"Spavanje u čarapama može vam pomoći da brže zaspite, ali to je sigurno samo ako su čarape čiste", rekao je.

Najbolje je spavati bez čarapa

Fernandez je otkrio da je jedno istraživanje pokazalo da čak 70 odsto ljudi spava u čarapama koje su obuli kad su došli kući s posla. To je problematično jer one mogu sadržati velike količine bakterija, i do 20 puta više nego što ih ima na WC šolji.

Fernandez je istakao da je među najopasnijim bakterijama koje se mogu naći na tako nošenim čarapama Pseudomonas aeruginosa, koja se, između ostalog, može pronaći i u izmetu bubašvaba.

"To je veliki rizik za kožu, posebno ako imate posekotine, ekcem ili neku vrstu rane", rekao je ovaj farmaceut.

Fernandez je istakao da je najbolje spavati bez čarapa. No, ako ne možete u krevet bez njih, savetovao je da nakon večernjeg tuširanja obujete čiste čarape.

"Tako ćete zaštititi stopala od mogućih oboljenja dok uživate u optimalnom odmoru uz idealnu higijenu i zdravlje", rekao je.

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