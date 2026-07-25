Pola kilograma koštica od kajsija tokom leta često završi u smeću kod mnogih domaćica, a u njima se zapravo nalazi jezgro koje ima miris sličan marcipanu.

Iza tvrde ljuske krije se seme sa aromom gorkog badema, koje su naše bake nekada koristile kao zamenu za kupovne arome.

Najzanimljiviji deo je način na koji se jezgro može izvaditi iz koštice bez povređivanja prstiju, kao i pravilna upotreba kako bi se izbegli mogući rizici.

Zašto jezgro kajsije podseća na badem i marcipan

Kada se koštica razbije, unutra se nalazi svetlosmeđe jezgro veličine manjeg zrna. Čim se malo zagrebe, oslobađa se karakterističan miris koji podseća na aromu badema i marcipan.

Razlog tome je prisustvo prirodnih jedinjenja koja daju taj prepoznatljiv gorkasto-slatki ukus i miris. Zbog toga su mnoge generacije domaćica koristile jezgra kajsije kao prirodnu aromu umesto kupovnih dodataka.

Kako izvaditi jezgro iz tvrde ljuske bez oštećenih noktiju

Ljuska kajsije je veoma čvrsta i upravo zbog toga mnogi odustanu od vađenja jezgra. Najlakše je da koštice poređate na krpu, prekrijete ih drugom krpom i lagano udarite oklagijom ili tučkom po sredini, odnosno po spoju koji se proteže duž cele koštice.

Udarac treba da bude kratak i precizan, a ne jak i usmeren na vrh koštice. Od desetak koštica može se dobiti dovoljna količina za jednu manju teglu, a ceo postupak traje svega nekoliko minuta.

Domaći liker poznat kao srpski amaretto

Nekoliko jezgara potopljenih u rakiju ili alkohol može nakon nekoliko nedelja da napravi aromatičnu, tamniju tečnost koju mnogi nazivaju domaćim amarettom.

Za pripremu se koristi pet do sedam očišćenih jezgara na pola litre rakije. Po želji se može dodati malo šećernog sirupa, a zatim se tegla ostavi na tamnom mestu uz povremeno protresanje. Veća količina jezgara može dati previše intenzivan, gorak ukus.

Prirodna aroma za kolače umesto kupovne

Jezgro kajsije može se koristiti i kao dodatak kremovima, biskvitima i drugim poslasticama. Jedno do dva osušena jezgra mogu se samleti i dodati smesi za vanilice, kocke ili druge kolače.

Na taj način dobija se bogatiji i topliji ukus nego kod veštačkih aroma. Domaći marcipan sa ovim dodatkom dobija izraženiju, starinsku aromu.

Da li su koštice kajsije bezbedne za upotrebu

Sirova jezgra kajsije sadrže jedinjenja koja se u organizmu mogu pretvoriti u cijanid, zbog čega se ne preporučuje njihova prekomerna konzumacija. Ne treba ih jesti u većim količinama, a posebno ih ne treba davati deci. Osobe koje imaju zdravstvene probleme trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe.

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