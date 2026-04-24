Proleće je važno doba za negu ruža, ali i period kada su one posebno osetljive na bolesti. Jedna jednostavna i prirodna metoda može pomoći da ih zaštitite i očuvate njihov lep izgled.

Dok ljubitelji bašte s nestrpljenjem očekuju cvetanje ruža, jedna uporna gljivična bolest može značajno da naruši njihov izgled. Reč je o crnoj pegavosti, koja se najčešće pojavljuje upravo u proleće, kada su prisutni toplota i vlaga.

U takvim uslovima spore se brzo razvijaju i napadaju lišće, pri čemu nastaju tamne fleke koje se šire. Nakon toga listovi požute i opadaju, što dodatno doprinosi širenju bolesti.

Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje koje može pomoći u sprečavanju ili ublažavanju ovog problema, a to je mleko.

Iskusni baštovani preporučuju da se napravi mešavina od jednog dela mleka i dva dela vode, koja se zatim sipa u bocu sa raspršivačem i nanosi na biljku jednom nedeljno.

Ova metoda ima i naučno objašnjenje. Pod uticajem sunčeve svetlosti, sastojci iz mleka stvaraju supstance koje nepovoljno utiču na razvoj gljivica. Pored toga, na listovima se formira tanak zaštitni sloj koji otežava zadržavanje spora.

Za najbolje rezultate, rastvor treba ravnomerno nanositi na obe strane listova, ali bez preteranog kvašenja. Najpogodnije vreme za prskanje je ujutru, kako bi se biljka brzo osušila.

Takođe, treba izbegavati tretiranje tokom velikih vrućina, jer može doći do neprijatnog mirisa, kao i kasno uveče, pošto vlažno lišće tokom noći može privući štetočine.

