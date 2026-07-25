Med na prazan stomak uz čašicu rakije mnogima je deo jutarnje rutine i često se smatra zdravim izborom. Međutim, endokrinolozi upozoravaju da takva navika može predstavljati opterećenje za pankreas. Iako je med vredna i hranljiva namirnica, sadrži veliku količinu prirodnih šećera koji se brzo apsorbuju. Kada se konzumira pre bilo koje druge hrane, dolazi do naglog porasta šećera u krvi, zbog čega pankreas mora da proizvede veću količinu insulina u kratkom vremenu.

Med sam po sebi nije problem, već trenutak njegove konzumacije. Kada se jede na prazan želudac, ništa ne usporava ulazak šećera u krvotok. Kod zdravih osoba organizam uglavnom uspeva da odgovori na takvu promenu, ali kod ljudi sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom to može predstavljati dodatno opterećenje za pankreas.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se med jede uz obrok ili u kombinaciji sa namirnicama koje sadrže masti i vlakna, poput hleba i putera. Takva kombinacija usporava apsorpciju šećera i doprinosi stabilnijem nivou glukoze u krvi. Iz istog razloga slatkiši se preporučuju nakon obroka, a ne kao zamena za njega.

Za osobe koje imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju med nije zabranjena namirnica, ali je važno voditi računa o količini i načinu konzumacije. Kada se jede na prazan stomak, može izazvati nagli porast šećera u krvi, dok je njegov uticaj znatno blaži ako se konzumira zajedno sa drugim namirnicama.

Mnoge namirnice sadrže više šećera nego što se na prvi pogled čini. Kuvana šargarepa ima visok glikemijski indeks, dok pirinač, pilav i mladi grašak takođe mogu značajno uticati na nivo šećera u krvi. Proizvodi od testa bogati su ugljenim hidratima koji se tokom varenja razlažu na glukozu, zbog čega je i njihovu konzumaciju potrebno uskladiti sa uravnoteženom ishranom.

Osobama sa dijabetesom preporučuje se da prednost daju proizvodima od integralnog brašna i beskvasnom hlebu. Kada je reč o zaslađivanju, stevija može biti dobar izbor jer pruža sladak ukus bez dodatnih kalorija. Grickalice je najbolje svesti na minimum, dok kikiriki i bademe treba jesti umerenim količinama, uprkos njihovim nutritivnim vrednostima.

Kada planiraju obroke, dijabetičari bi trebalo da biraju jednostavne i nutritivno bogate namirnice. Među preporučenim izborima nalaze se boranija, pasulj, kupus, kelj i keleraba, koje zbog sadržaja vlakana mogu doprineti boljoj kontroli nivoa šećera u krvi.

Voće nije potrebno izbacivati iz ishrane, ali je važno voditi računa o količini. Kao praktična mera može poslužiti jedna šaka voća tokom obroka ili raspoređena količina tokom dana, poput tri manje jabuke, dve pomorandže ili jedne banane i jedne jabuke. Grožđe i lubenica sadrže više prirodnih šećera i mogu izazvati brži porast glukoze u krvi, pa ih je preporučljivo konzumirati umereno. Jagode i jabuke često se izdvajaju kao povoljniji izbor za osobe sa dijabetesom.

Istraživanja ukazuju da postoji naučno utemeljenje za oprez pri unosu koncentrovanih šećera. Pregled objavljen u stručnom časopisu Nutrients navodi da uticaj meda na regulaciju šećera u krvi zavisi od količine koja se unosi, kao i od celokupnog načina ishrane. Zbog toga stručnjaci savetuju umerenost i pravilno planiranje ishrane, umesto potpunog izbacivanja pojedinih namirnica.