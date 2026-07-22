Dok većina nas marljivo briše prašinu sa polica i detaljno čisti kuhinju, zavese često ostaju po strani. One svakodnevno skupljaju vlagu i prašinu, pa vremenom postaju mesto na kojem se zadržavaju alergeni. Peremo ih veoma retko, a često ih ne čistimo na odgovarajući način. Takav pristup može da donese više štete nego koristi, dok jednostavno rešenje može biti upotreba dve kašike sode bikarbone iz kuhinje.

Zavese imaju ulogu prirodnog filtera jer neprestano privlače vlagu i čestice prašine iz prostorije. U domovima koji se ređe provetravaju, vlaga ostaje zarobljena u njihovim vlaknima i po nekoliko dana.

Tkanina postepeno upija nečistoće koje se zadržavaju duboko u njenoj strukturi. Površinsko čišćenje ili usisavanje uklanja samo sloj prašine koji se nalazi na spoljašnjoj strani, dok sitne čestice ostaju u unutrašnjosti. One često postaju vidljive tek kada se zavesa osuši i postane grublja na dodir.

Tokom zime vlažna tkanina u dodiru sa hladnim staklom pogoduje stvaranju kondenzacije, dok leti može da stvori uslove pogodne za razvoj buđi. Tako zavesa, umesto da doprinosi prijatnom izgledu prostora, može postati izvor problema.

Da biste sprečili da zavesa privlači velike količine prljavštine, izbegavajte pranje na veoma visokim temperaturama. Programi od 90 stepeni mogu oštetiti vlakna, izazvati skupljanje materijala i učiniti da zavesa nakon pranja bude primetno kraća.

Kako biste izbegli greške prilikom čišćenja zavesa, isprobajte jednostavan postupak pre nego što ih stavite u mašinu za pranje. Potopite ih u lavor sa mlakom vodom, dodajte dve kašike sode bikarbone i malo belog sirćeta, pa ih ostavite da odstoje kratko vreme.

Soda bikarbona pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa i izvlačenju viška vlage iz vlakana, dok belo sirće razlaže naslage prašine i omekšava tkaninu. Zahvaljujući tome, upotreba omekšivača često nije ni potrebna. Ovaj postupak je veoma povoljan jer koristi sastojke koje većina domaćinstava već ima.

Nakon pranja važno je da zavese ne vraćate odmah mokre na prozor. Vlažna tkanina ispušta vlagu u prostoriju, što može izazvati stvaranje kondenzacije na staklu i povećati rizik od pojave buđi. Osim toga, mokra zavesa mnogo brže ponovo privlači prašinu i vlagu, pa se nečistoće brže nakupljaju.

Najbolje je da zavese iscedite na programu sa blagom centrifugom, a zatim ih okačite tek kada ostanu samo blago vlažne. Otvorite prozor kako bi vazduh slobodno cirkulisao i omogućio prirodno sušenje. Na taj način tkanina će zadržati mekoću, neće postati kruta i duže će ostati čista.

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