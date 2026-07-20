Kuhinja je prostor u kojem svakodnevno pripremamo hranu, ali upravo se na pojedinim mestima koja često zanemarujemo mogu zadržavati bakterije, ostaci hrane i neprijatni mirisi. Redovno čišćenje ovih površina važno je za održavanje higijene i bezbednosti namirnica.

Sudopera

Iako se koristi za pranje posuđa i namirnica, sudopera može postati jedno od najprljavijih mesta u kuhinji. Ostaci hrane i vlaga pogoduju razmnožavanju bakterija, naročito ako se ne čisti svakodnevno. Posebnu pažnju treba obratiti na sunđer, slavinu i odvod, jer se upravo tu najviše zadržavaju nečistoće.

Frižider

Prosute tečnosti, mrvice i zaboravljene namirnice mogu izazvati neprijatne mirise i podstaći razvoj mikroorganizama. Redovno brisanje polica i fioka, kao i uklanjanje hrane kojoj je istekao rok trajanja, pomažu da frižider ostane čist i bezbedan za čuvanje namirnica.

Prostor između kuhinjskih elemenata

Uski prostori između šporeta, frižidera i kuhinjskih ormarića često ostaju van domašaja prilikom redovnog čišćenja. Vremenom se u njima nakupljaju prašina, masnoća i ostaci hrane, što može privući insekte i doprineti razvoju bakterija. Povremeno pomeranje uređaja i detaljno čišćenje ovih mesta doprinosi boljoj higijeni cele kuhinje.

Redovno održavanje ovih često zaboravljenih delova kuhinje može značajno doprineti čistijem i zdravijem prostoru za pripremu obroka.