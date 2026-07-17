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Zelena, žuta ili smeđa? Jedne banane su ubedljivo najzdravije, a razlika je posebno važna za dijabetičare
Zelenkasto-žute banane zauzimaju prvo mesto kao najzdravije banane jer su najuravnoteženija opcija kada je reč o umerenoj slatkoći, vlaknima i kalijumu.
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