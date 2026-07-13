Kada ležimo u krevetu, tokom dana dok odmaramo ili tokom noći kada spavamo, naš um podsvesno upija energiju mesta na kojem se nalazimo, pa ispod kreveta, prema feng šui pravilima, ne bi trebalo da se nalazi ništa - osim jednog izuzetka.

Dakle, generalno prostor ispod kreveta treba biti otvoren. Mnogi ljudi ipak praktikuju da ispod kreveta skladište stvari koje ne koriste, a prema pravilima feng šuija to je velika greška.

Ukoliko želite dobar protok energije u domu, ispod kreveta ne držite ništa osim ovog predmeta. Taj predmet je "kutija sa blagom".

Šta je zapravo kutija sa blagom?

To je specifičan feng šui alat za privlačenje određene želje. Za početa je potrebno da izaberete kutiju u kojoj ćete čuvati stvari, a najbolje bi bio da bude drvena, jer drvo predstavlja prizemljenu energiju rasta, napretka i delovanja.

Kada je reč o tome šta bi trebalo da stavite u svoju kutiju, prvo sami sebi morate da postavite pitanje: "Šta će me učiniti srećnim?"

Odaberete predmete za koje mislite da će vam u život uneti pozitivnu energiju i ono što samo vi želite. Neka to budu predmeti koji će predstavljati vaše životne želje i sklonosti.

Ako želite više novca, kutiju ispunite novčanicama, nakitom, dukatima, zlatom, dragim ili poludragim kamenjem, kristalima, ali u nju nemojte stavljati kovanice.

Ako pak želite ljubav, kutiju napunite crvenom bojom - svećama, prirodnim mirisima, mirisnim kremama i uljima.

Isprobajte, možda i "upali".