Neki ljudi bez problema sednu, kažu šta misle i otvoreno razgovaraju o svemu što ih muči. No postoje i oni kojima su ozbiljni razgovori prava mala noćna mora - radije će promeniti temu, našaliti se ili se povući nego izgovoriti ono što im je na srcu.

Prema astrologiji, pripadnici ova tri horoskopska znaka posebno teško podnose neprijatne razgovore, suočavanje s emocijama i situacije u kojima moraju jasno reći šta žele.

Rak

Rakovi su poznati kao emotivni i brižni ljudi, no upravo ih velika osetljivost često sprečava da otvoreno razgovaraju o problemima. Kada osete da bi razgovor mogao dovesti do svađe ili povrediti nekoga, radije će prećutati ono što ih muči.

Umesto da odmah kažu što osećaju, Rakovi često čekaju da druga osoba sama primeti da nešto nije u redu. Zbog toga se sitni problemi ponekad mogu nagomilati pre nego što konačno odluče progovoriti.

Vaga

Vage teško podnose konflikte i najradije bi da svi odnosi ostanu mirni i skladni. Zbog toga im važni razgovori često stvaraju stres - posebno ako znaju da bi njihovo mišljenje moglo nekoga razočarati.

Umesto direktnog suočavanja, Vage će ponekad pokušati ublažiti situaciju, pronaći kompromis ili odložiti razgovor za neki "bolji trenutak". Njihova želja da ne povrede druge može ih dovesti do toga da predugo zadržavaju stvari za sebe.

Ribe

Ribe su izrazito intuitivne i pune razumevanja za druge, ali kada je reč o njihovim vlastitim problemima, često im je teško pronaći prave reči. Ne vole hladne i ozbiljne razgovore jer ih doživljavaju kao emocionalno iscrpljujuće.

Umesto da jasno kažu šta ih muči, Ribe se mogu povući u svoj svet i nadati se da će se situacija sama rešiti. Ipak, kada se osećaju sigurno, mogu biti vrlo iskrene i otvorene.

Iako se ova tri znaka često povezuju s izbegavanjem teških razgovora, svako se može naučiti bolje izražavati. Ponekad je upravo iskren razgovor ono što može rešiti problem pre nego što postane veći.

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