Ako postoji poslastica kojoj mnogi teško mogu da odole, naročito tokom leta, onda je to sladoled. Želju za omiljenim ukusom lako možete zadovoljiti u najbližoj poslastičarnici, ali ako znate kako da napravite domaći sladoled, u njemu možete uživati kad god poželite i prilagoditi ga sopstvenom ukusu.

Kulinarski stručnjak otkriva koje sve vrste sladoleda postoje (jer način pripreme zavisi od toga kakav sladoled želite da napravite) i dobili njegove profesionalne savete za pripremu posebne, kremaste ledene poslastice.

Vrste sladoleda

Osnovni sastojci za pripremu sladoleda uglavnom su mleko, slatka pavlaka, šećer, vanila i prstohvat soli, iako postoje brojne varijacije, uključujući i recepte sa jajima.

Neke vrste zahtevaju više truda i posebnu opremu od drugih. Ovo su četiri glavne vrste sladoleda.

Sladoled koji se priprema u aparatu za sladoled

Sladoled na bazi krema od jaja (krem sladoled): Klasičan krem sladoled pravi se od kuvanih žumanaca, zbog čega je izuzetno bogatog ukusa. Jaja ujedno služe kao prirodni stabilizator, pa nisu potrebni dodatni sastojci za postizanje svilenkaste teksture. (Kupovni sladoledi često sadrže stabilizatore poput gvar gume i karagenana.)





Klasičan krem sladoled pravi se od kuvanih žumanaca, zbog čega je izuzetno bogatog ukusa. Jaja ujedno služe kao prirodni stabilizator, pa nisu potrebni dodatni sastojci za postizanje svilenkaste teksture. (Kupovni sladoledi često sadrže stabilizatore poput gvar gume i karagenana.) Filadelfija sladoled: Poznat i kao američki ili njujorški sladoled, ova varijanta ne sadrži jaja i priprema se od mleka, slatke pavlake i šećera. Pošto nema jaja, manje je bogat od krem sladoleda, a njegova priprema ne zahteva kuvanje.





Poznat i kao američki ili njujorški sladoled, ova varijanta ne sadrži jaja i priprema se od mleka, slatke pavlake i šećera. Pošto nema jaja, manje je bogat od krem sladoleda, a njegova priprema ne zahteva kuvanje. Sladoled bez jaja: Sličan filadelfija sladoledu, ni ova verzija ne sadrži jaja, ali se u osnovu dodaju krem sir i kukuruzni skrob. Rezultat je prijatno gust i izuzetno kremast sladoled.

Sladoled bez aparata

Sladoled bez mućenja: Kao što mu i naziv kaže, priprema se bez aparata za sladoled, a ne zahteva ni jaja ni kuvanje. Osnovu čini umućena slatka pavlaka, zbog čega je veoma lagan i prozračan, sa teksturom koja više podseća na mus nego na klasičan sladoled.

Kako napraviti domaći sladoled

Tačan postupak pripreme zavisi od vrste sladoleda koju želite da napravite. U većini slučajeva proces podrazumeva pripremu baze, mućenje u aparatu za sladoled i zamrzavanje dok ne dobije odgovarajuću čvrstinu.

Kako se priprema krem od jaja

Za klasičan sladoled sa jajima prvi korak je priprema krema:

Umutite žumanca i šećer u šerpi, pa postepeno umešajte mleko.

Kuvajte smesu na srednje jakoj vatri uz neprestano mešanje.

Krem je gotov kada ravnomerno obloži poleđinu kašike, što obično traje između pet i deset minuta.

Ako niste sigurni da li je dovoljno kuvan, pređite prstom preko poleđine kašike. Ako trag ostane jasno vidljiv, krem je spreman.

Zatim procedite krem kroz fino sito u veliku posudu postavljenu preko leda kako biste odmah zaustavili dalje kuvanje.

Kada se potpuno ohladi, možete dodati arome na bazi alkohola, poput ekstrakta vanile, objašnjava Stiven Čavez, instruktor za poslastičarstvo i pekarstvo na Institutu za kulinarsko obrazovanje za sajt Martha Stewart. On savetuje da se ovakvi sastojci ne dodaju tokom kuvanja niti dok je krem još vruć, jer alkohol može da izazove razdvajanje smese, pa ćete morati da počnete ispočetka.

Mućenje sladoleda

Sledeći korak je mućenje smese u aparatu za sladoled. Stiven Čavez preporučuje da se sladoled muti samo do gustine mekog sladoleda, čak i ako ne pravite upravo tu vrstu.

„Ne zaboravite da se sladoled pravi od pavlake. Ako ga previše mutite, počeće da se stvara puter, što će uticati na konačnu teksturu“, objašnjava on.

U tom slučaju sladoled će postati tvrd i zrnast, umesto gladak i kremast.

Kako napraviti sladoled bez aparata

Sladoled koji se priprema bez aparata ujedno je i varijanta koja ne zahteva kuvanje. Postupak je veoma jednostavan:

Umutite slatku pavlaku i šećer u prahu dok ne dobijete čvrstu, penastu masu nalik šlagu.





Pažljivo umešajte umućenu pavlaku u zaslađeno kondenzovano mleko.





Po želji dodajte arome ili druge dodatke.





Sipajte smesu u hermetički zatvorenu plastičnu posudu i stavite je u zamrzivač na jedan sat.





Tokom naredna četiri sata promešajte sladoled jednom na svakih sat vremena, a zatim ga ostavite u zamrzivaču još dva sata, bez mešanja, pre nego što ga poslužite.

Zamrzavanje i čuvanje

Domaći sladoled obično ima kraći rok trajanja jer se ne pravi sa hemijskim stabilizatorima, koji su odgovorni za dužu postojanost industrijski proizvedenih verzija.

Koliko dugo traje domaći sladoled?

Većina domaćih sladoleda može da traje oko mesec dana u zamrzivaču, pod uslovom da se pravilno čuva. Evo nekoliko saveta:

Za početak, sladoled uvek treba „upakovati“ u posudu, objašnjava Čavez. To znači da ga treba pritisnuti ka dnu kako bi se uklonili mehurići vazduha. „Mehurići vazduha stvaraju kristale leda, koji narušavaju krajnju teksturu proizvoda nakon zamrzavanja“, kaže on.





Zatim je važno zaštititi „kožicu“ sladoleda tako što se na površinu direktno stavlja plastična folija. Prema Čavezu, to sprečava da višak vazduha ili vlage dođe u kontakt sa sladoledom, čime se održava njegova glatka i kremasta tekstura.





Plastičnu foliju treba staviti odmah nakon što je sladoled „upakovan“, a zatim ponovo svaki put kada se iz posude uzme deo.

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