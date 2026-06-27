Kupovni paradajz često nema ukus, slatkoću i sočnost kao domaći, ali postoji jednostavan trik sa malo šećera koji može da poboljša njegovu aromu.

Paradajz iz prodavnice često je tvrd, vodenast i bez izražene arome, pa mnogi smatraju da ne može da se poredi sa onim iz bašte.

Ipak, postoji jednostavan način da mu se poboljša ukus pre nego što se posluži u salati.

Mala tajna koju domaćice godinama koriste je dodavanje sasvim male količine šećera. Dovoljno je da se preko isečenog paradajza pospe prstohvat šećera i sve lagano promeša.

Šećer neće učiniti salatu preslatkom, već će ublažiti kiselost i istaći prirodne arome ploda. Posle nekoliko minuta paradajz počinje da pušta više soka, postaje mekši i dobija puniji ukus.

Za još bolji rezultat može se dodati i malo soli. Kombinacija ova dva sastojka pomaže da se ukusi izbalansiraju, pa paradajz deluje zrelije, sočnije i ukusnije.

Naravno, nijedan trik ne može u potpunosti da zameni ukus domaćeg paradajza sazrelog na suncu, ali ovaj jednostavan postupak može značajno da poboljša kvalitet salate i učini da kupovni plodovi budu prijatniji za jelo.

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