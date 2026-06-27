Ovan

Danas ćete imati više energije i inicijative nego prethodnih dana. Dobro je vreme da završite obaveze koje ste odlagali i da otvoreno razgovarate o onome što vam je važno.

Bik

Fokus je na finansijama i osećaju sigurnosti. Moguće su korisne informacije ili prilika da bolje organizujete svoje troškove i planove za naredni period.

Blizanci

Vaša komunikacija dolazi do izražaja. Dan je povoljan za susrete , dogovore, učenje i razmenu ideja. Neko može pokazati posebno interesovanje za vaše mišljenje.

Rak

Potreban vam je mir i više vremena za sebe. Posvetite pažnju unutrašnjem balansu i nemojte preuzimati tuđe brige. Intuicija vam danas može biti snažan vodič.

Lav

Društveni kontakti i prijateljstva donose inspiraciju. Moguće je novo poznanstvo ili obnavljanje odnosa sa osobom sa kojom dugo niste bili u kontaktu.

Devica

Poslovne obaveze zahtevaju organizaciju i strpljenje. Vaš trud može biti primećen, a razgovor sa autoritetom može doneti korisne smernice za budućnost.

Vaga

Javlja se želja za promenom rutine, učenjem ili planiranjem putovanja. Dan je dobar za širenje vidika i razgovore koji vas podstiču da drugačije sagledate situaciju.

Škorpija

Emocije su dublje nego inače. Moguće je razrešenje pitanja koje vas već neko vreme opterećuje. Iskrenost prema sebi donosi olakšanje.

Strelac

Partnerski odnosi dolaze u prvi plan. Razgovor može doprineti boljem razumevanju i približavanju sa važnom osobom. Budite spremni na kompromis.

Jarac

Dan pogoduje sređivanju obaveza i uvođenju zdravijih navika. Male promene u svakodnevici mogu doneti značajno poboljšanje raspoloženja.

Vodolija

Kreativnost i potreba za izražavanjem su naglašene. Posvetite vreme hobijima, deci ili aktivnostima koje vas ispunjavaju i vraćaju osećaj radosti.

Ribe

Dom, porodica i emotivna sigurnost danas imaju poseban značaj. Razgovor sa bliskom osobom može vam pomoći da jasnije sagledate svoje potrebe i naredne korake.

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