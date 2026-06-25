Salata koja je poslednjih meseci postala hit na društvenim mrežama privukla je pažnju zbog jednostavnih sastojaka i efekta sitosti koji pruža. Reč je o laganom, osvežavajućem obroku bogatom vlaknima, zdravim mastima i namirnicama koje prijaju varenju.
Kombinacija svežeg povrća, voća i kremastog preliva pomaže da se duže osećate sito, a pritom organizmu obezbeđuje važne vitamine, minerale i antioksidanse.
Ova salata posebno prija tokom toplih dana jer osvežava, hidrira i ne opterećuje stomak. Zahvaljujući velikoj količini vlakana, može doprineti boljem varenju, dok zdrave masti iz avokada produžavaju osećaj sitosti i smanjuju potrebu za grickalicama između obroka.
Zašto je svi hvale?
Kupus i krastavac sadrže mnogo vode i vlakana, pa pomažu hidrataciji i radu creva. Zelena jabuka unosi osvežavajuću kiselkastu notu, dok avokado daje punoću ukusu i čini dresing kremastim bez dodatka teških sastojaka.
Uz to, limunov sok i maslinovo ulje dodatno obogaćuju ukus i doprinose boljoj apsorpciji hranljivih materija.
Sastojci:
- svež kupus
- 1 krastavac
- svež korijander
- 1 avokado
- 1 zelena jabuka
- sok od limuna
- maslinovo ulje
- so i biber po ukusu
Priprema:
Kupus sitno iseckajte i stavite u veću činiju. Dodajte krastavac isečen na kolutove ili kockice, kao i sitno seckani korijander.
Za preliv u blender stavite avokado, zelenu jabuku, limunov sok, maslinovo ulje i začine. Blendajte dok ne dobijete gladak i kremast dresing.
Prelijte salatu, dobro promešajte i ostavite nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite rashlađeno.
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