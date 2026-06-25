Salata koja je poslednjih meseci postala hit na društvenim mrežama privukla je pažnju zbog jednostavnih sastojaka i efekta sitosti koji pruža. Reč je o laganom, osvežavajućem obroku bogatom vlaknima, zdravim mastima i namirnicama koje prijaju varenju.

Kombinacija svežeg povrća, voća i kremastog preliva pomaže da se duže osećate sito, a pritom organizmu obezbeđuje važne vitamine, minerale i antioksidanse.

Ova salata posebno prija tokom toplih dana jer osvežava, hidrira i ne opterećuje stomak. Zahvaljujući velikoj količini vlakana, može doprineti boljem varenju, dok zdrave masti iz avokada produžavaju osećaj sitosti i smanjuju potrebu za grickalicama između obroka.

Zašto je svi hvale?

Kupus i krastavac sadrže mnogo vode i vlakana, pa pomažu hidrataciji i radu creva. Zelena jabuka unosi osvežavajuću kiselkastu notu, dok avokado daje punoću ukusu i čini dresing kremastim bez dodatka teških sastojaka.

Uz to, limunov sok i maslinovo ulje dodatno obogaćuju ukus i doprinose boljoj apsorpciji hranljivih materija.

Sastojci:

svež kupus

1 krastavac

svež korijander

1 avokado

1 zelena jabuka

sok od limuna

maslinovo ulje

so i biber po ukusu

Priprema:

Kupus sitno iseckajte i stavite u veću činiju. Dodajte krastavac isečen na kolutove ili kockice, kao i sitno seckani korijander.

Za preliv u blender stavite avokado, zelenu jabuku, limunov sok, maslinovo ulje i začine. Blendajte dok ne dobijete gladak i kremast dresing.

Prelijte salatu, dobro promešajte i ostavite nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite rashlađeno.