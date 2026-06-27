U takvim domovima ukućani mogu povremeno osećati nemir, strah ili manjak motivacije, iako za to ne postoji jasan spoljašnji razlog.

Kada se kućne obaveze odlažu zbog umora ili želje za odmorom, posebno uveče, kuhinja često ostaje neuredna tokom noći, što može uticati na opšti osećaj reda u prostoru.

Nečišćenje sudova pred spavanje može doprineti osećaju opterećenosti i narušiti mirnu atmosferu u domu, što se ponekad odražava i na kvalitet sna i raspoloženje ujutru.

Redovno održavanje čistoće u kuhinji i uvođenje večernje rutine čišćenja pomaže da prostor ostane uredan i prijatan za boravak.

Kada su radne površine i sudopera čisti pre odlaska na spavanje, jutro počinje organizovanije i bez dodatnog stresa.

Preporučuje se da se barem osnovno posuđe opere ili ispere uveče, kako bi se izbeglo nagomilavanje posla i obezbedio mirniji početak narednog dana.

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