Muškatle su lake za negu, ne zahtevaju nikakve posebne uslove, a za svaki vaš trud bićete nagrađeni prelepim cvetovima u raznim bojama.

Muškatle postoje u više boja, a razlikuju se i po vrstama. One koje su gajile i naše bake, takozvane Slovenke, bile su jedine i najčešće sve do pre desetak godina. Ubrzo, na tržištu su se pojavile i hibridne sorte, koje su dostupne u velikom broju rasadnika i cvetnih šopova.

Najčešće se na terasama mogu videti takozvane kaliope, a nisu retkost ni viseće muškatle. Razlika među njima je u tome što kaliope imaju krupniji cvet najčešće crvene boje, dok viseće imaju sitniji cvet koji pada ka zemlji. One se mogu naći i u drugim bojama.

Najbolja temperatura za gajenje muškatli je između 10 i 27 stepeni. Nije preporučljivo da budu izložene ekstremnim vrućinama i direktnim sunčevim zracima tokom celog dana.

Ukoliko želite da vam muškatle budu zelene, zdrave i cvetaju celo leto i jesen potrebno je uraditi sledeće stvari:

– Zalivanje muškatli mora da bude redovno, ali umereno. Biljke uvek moraju da imaju dovoljno vlage, kako bi listovi ostali zdravi i zelene, a biljka dobila sve potrebne hranljive materije – kaže Jasmina Jovanović, koja se već godinama bavi proizvodnjom i prodajom muškatli.

Previše vlage i preterano zalivanje izaziva truljenje korena i zato ne treba preterivati sa količinom vode koja se sipa u saksiju. Biljku je najbolje zalivati u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima.

Još jedan trik iz kuhinje jeste kora od banane– ostavite je u 1l vode da odstoji preko noći a zatim tom vodom zalijte cveće. Kao što je vitamin B dobar za rast i razvoj našeg organizma, godiće i vašem cveću. Razmutite malo svežeg pekarskog kvasca u 1l vode, zajedno sa kašičicom šećera. Rastvor ostavite da odstoji nekoliko sati, zatim ponovo dobro promešajte i zalijte muškatle.

– Ukoliko su vam muškatle opstale tokom zime, u proleće ih treba izneti na svetlo mesto i orezati ih. Zatim im zameniti zemlju i zaliti. Već posle nekoliko dana bi trebalo da se pojave prvi izdanci, mladice, koje će ukazati da se biljka nije osušila – kaže ona.

Kao i svim drugim biljkama i muškatlama je potrebna dodatna prihrana tokom vegetacijskog perioda.

– Najbolje je prihranjivati ih đubrivom specijalno napravljenom za muškatle, ili đubrivom za cvetnice. Tokom vegetacije prihranu muškatla treba obavljati zalivanjem 1-2 puta nedeljno rastvorom za muškatle. Muškatle se, kao ni ostale biljke čiji listovi imaju dlačice, ne smeju prihranjivati prskanjem preko listova. Ono se mora sprovesti direktnim zalivanjem korena – dodaje Jasmina.

Kako bi biljka što duže bila zdrava i u cvetu, takođe je potrebno i povremeno ukloniti listove koji su promenili boju i ukloniti one cvetove koji su precvetali.

– Čim svet počne da opada lagano ga otkinite na kolencentu koji ima svaki od njih. Na mestu starog precvetalog cveta uskoro će se pojaviti novi i tako redom. Ukoliko primetite da se cvet ili list suši ili uvija, to može da bude znak da postoji neki parazit ili biljna vaš. U tom slučaju potražite u poljoprivrednim apotekama specijalne rastvore koji mogu pomoći da se lako i brzo rešite štetočina i svoje biljke spasete od propadanja – zaključuje ona.