Vlažna i zatvorena sredina kupatila idealna je za njeno razmnožavanje, ali postoji nekoliko efikasnih načina da je ukloniš i sprečiš da se ponovo pojavi.

1. Sredstvo od sode bikarbone i sirćeta

Pomešaj pastu od sode bikarbone i malo vode .

Nanesi je direktno na buđave delove fugni i ivica.

Potom poprskaj preko paste sirće u sprej bočici.

Sačekaj da se napravi penušava reakcija, ostavi 15–20 minuta, pa istrljaj starom četkicom za zube.

2. Vodonik peroksid (hidrogen 3%)

Hidrogen je snažan borac protiv buđi i bezbedniji je od agresivnih hemikalija.

Nanesite ga direktno na zahvaćene delove i ostavite da deluje barem pola sata.

Nakon toga isperite toplom vodom i dobro osušite površinu.

3. Varikina (hlorni rastvor)

Za jaču buđ koja se dugo zadržava, koristi se razblažena varikina.

Pomešaj je sa vodom u odnosu 1:3 i nanesi na ivice tuš kabine.

Ostavite 10–15 minuta, zatim istrljajte i obavezno dobro isperite.

Koristite rukavice i otvorite prozor ili uključite ventilaciju jer isparenja nisu bezazlena.

Kako sprečiti da se buđ vrati?

Nakon svakog tuširanja obavezno provetrite kupatilo i obrišite višak vlage.

Povremeno prebrišite ivice antibakterijskim sredstvom ili rastvorom sirćeta.

Ako su silikoni u tuš kabini previše oštećeni ili crni, najbolje je zameniti ih novim.

Pravilnim čišćenjem i redovnim održavanjem možeš potpuno uništiti buđ i sprečiti da ponovo preuzme tvoju tuš kabinu.