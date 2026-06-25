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Vlažna i zatvorena sredina kupatila idealna je za njeno razmnožavanje, ali postoji nekoliko efikasnih načina da je ukloniš i sprečiš da se ponovo pojavi.
1. Sredstvo od sode bikarbone i sirćeta
- Pomešaj pastu od sode bikarbone i malo vode .
- Nanesi je direktno na buđave delove fugni i ivica.
- Potom poprskaj preko paste sirće u sprej bočici.
- Sačekaj da se napravi penušava reakcija, ostavi 15–20 minuta, pa istrljaj starom četkicom za zube.
2. Vodonik peroksid (hidrogen 3%)
- Hidrogen je snažan borac protiv buđi i bezbedniji je od agresivnih hemikalija.
- Nanesite ga direktno na zahvaćene delove i ostavite da deluje barem pola sata.
- Nakon toga isperite toplom vodom i dobro osušite površinu.
3. Varikina (hlorni rastvor)
- Za jaču buđ koja se dugo zadržava, koristi se razblažena varikina.
- Pomešaj je sa vodom u odnosu 1:3 i nanesi na ivice tuš kabine.
- Ostavite 10–15 minuta, zatim istrljajte i obavezno dobro isperite.
- Koristite rukavice i otvorite prozor ili uključite ventilaciju jer isparenja nisu bezazlena.
Kako sprečiti da se buđ vrati?
- Nakon svakog tuširanja obavezno provetrite kupatilo i obrišite višak vlage.
- Povremeno prebrišite ivice antibakterijskim sredstvom ili rastvorom sirćeta.
- Ako su silikoni u tuš kabini previše oštećeni ili crni, najbolje je zameniti ih novim.
Pravilnim čišćenjem i redovnim održavanjem možeš potpuno uništiti buđ i sprečiti da ponovo preuzme tvoju tuš kabinu.
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