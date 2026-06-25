Vlažna i zatvorena sredina kupatila idealna je za njeno razmnožavanje, ali postoji nekoliko efikasnih načina da je ukloniš i sprečiš da se ponovo pojavi.

1. Sredstvo od sode bikarbone i sirćeta

  • Pomešaj pastu od sode bikarbone i malo vode .
  • Nanesi je direktno na buđave delove fugni i ivica.
  • Potom poprskaj preko paste sirće u sprej bočici.
  • Sačekaj da se napravi penušava reakcija, ostavi 15–20 minuta, pa istrljaj starom četkicom za zube.

2. Vodonik peroksid (hidrogen 3%)

  • Hidrogen je snažan borac protiv buđi i bezbedniji je od agresivnih hemikalija.
  • Nanesite ga direktno na zahvaćene delove i ostavite da deluje barem pola sata.
  • Nakon toga isperite toplom vodom i dobro osušite površinu.

3. Varikina (hlorni rastvor)

  • Za jaču buđ koja se dugo zadržava, koristi se razblažena varikina.
  • Pomešaj je sa vodom u odnosu 1:3 i nanesi na ivice tuš kabine.
  • Ostavite 10–15 minuta, zatim istrljajte i obavezno dobro isperite.
  • Koristite rukavice i otvorite prozor ili uključite ventilaciju jer isparenja nisu bezazlena.

Kako sprečiti da se buđ vrati?

  • Nakon svakog tuširanja obavezno provetrite kupatilo i obrišite višak vlage.
  • Povremeno prebrišite ivice antibakterijskim sredstvom ili rastvorom sirćeta.
  • Ako su silikoni u tuš kabini previše oštećeni ili crni, najbolje je zameniti ih novim.

Pravilnim čišćenjem i redovnim održavanjem možeš potpuno uništiti buđ i sprečiti da ponovo preuzme tvoju tuš kabinu.