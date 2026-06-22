Od davnina se verovalo da ime nije samo način da se neko razlikuje od drugih, već i simbol koji nosi određenu energiju i značenje. U srpskoj tradiciji mnoga imena povezuju se sa srećom, ljubavlju i blagostanjem, a jedno od njih posebno se izdvaja zbog verovanja da svom nosiocu donosi dobro zdravlje i dug život.

Reč je o imenu Zdravka, koje je nastalo od reči "zdrav" i čije je značenje sasvim jasno, osoba snažnog duha i tela, dobrog zdravlja i životne energije. Upravo zbog toga nekada je bilo veoma popularno među porodicama koje su želele da detetu simbolično požele dug, srećan i zdrav život.

Prema narodnim običajima, zaštitna imena davana su deci kako bi ih čuvala od bolesti i nedaća. Smatralo se da ime može da bude svojevrsni amajlija i da privuče pozitivnu energiju, pa su imena poput Zdravka, Zdravka i Zdravko često birana u vremenima kada je dečja smrtnost bila visoka.

Iako ne postoje naučni dokazi da ime može da utiče na nečije fizičko zdravlje ili životni vek, simbolika imena i danas privlači pažnju mnogih roditelja. Zdravka je ime koje nosi poruku vitalnosti, otpornosti i unutrašnje snage, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najlepših tradicionalnih srpskih ženskih imena.

Psiholozi ističu da pozitivno značenje imena može doprineti razvoju samopouzdanja i osećaja identiteta, ali da zdravlje pre svega zavisi od genetike, životnih navika i okruženja. Ipak, lepa simbolika ostaje važan deo kulturnog nasleđa i porodične tradicije.

Zbog toga se i danas može čuti verovanje da devojčice koje nose ime Zdravka kroz život prati dobro zdravlje, snaga i izdržljivost, kao lepa želja i poruka koju su im roditelji namenili već pri rođenju.