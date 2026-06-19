Kako dolaze topliji dani, krastavci veoma brzo razvijaju nove listove i izdanke. Iako se može činiti da veća količina zelenila automatski donosi i više plodova, iskusni baštovani znaju da je za obilnu i kvalitetnu berbu važno pravilno oblikovati biljku još u ranoj fazi njenog razvoja.

Prvo orezivanje usmereno je na donji deo biljke. Tom prilikom uklanjaju se svi izdanci koji rastu iz pazuha prva dva donja lista. To znači da prvi i drugi lisni čvor treba potpuno očistiti od bočnih grana i mladih izdanaka kako bi se biljka pravilno razvijala i usmerila energiju na rast i formiranje plodova.

Uklanjanjem donjih izdanaka poboljšava se cirkulacija vazduha među listovima, što je posebno značajno tokom toplih i vlažnih letnjih dana kada je povećana opasnost od razvoja pepelnice, plamenjače i drugih gljivičnih oboljenja.

Prema savetima stručnjaka, pravilno formiran grm ne samo da doprinosi zdravijem rastu biljke, već olakšava zalivanje, prihranu i berbu. Takođe, plodovi koji se razvijaju na ovako negovanim biljkama često su kvalitetniji i pravilnijeg oblika.

Mali zahvat, veliki efekat

Početno orezivanje krastavaca traje svega nekoliko minuta, ali može značajno uticati na količinu i kvalitet prinosa kasnije tokom sezone. Zato mnogi iskusni baštovani ovaj jednostavan postupak smatraju jednim od najvažnijih koraka za uspešan uzgoj.

Ukoliko želite snažne i zdrave biljke, manji rizik od bolesti i bogatiju berbu tokom leta, ne zanemarujte ovaj korak – krastavci će vam to vratiti obiljem zdravih plodova.

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