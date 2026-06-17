Mnogi drže flašu ulja na kuhinjskom pultu, tik uz šporet, jer im je tako najpraktičnije tokom kuvanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može da utiče na kvalitet ulja, a u određenim situacijama čak i da poveća rizik od požara.

Toplota ubrzava kvarenje ulja

Biljna ulja veoma su osetljiva na toplotu i svetlost. Kada se flaša nalazi u blizini uključenog šporeta, masnoće počinju brže da oksidiraju, što vremenom menja ukus, miris i nutritivni sastav proizvoda.

Posebno su osetljive nezasićene masne kiseline i vitamin E, koji se pod uticajem toplote postepeno razgrađuju. Zbog toga ulje koje dugo stoji pored izvora toplote gubi deo svojih korisnih svojstava.

Problem je još veći ako je flaša izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili jakom kuhinjskom osvetljenju. Upravo zato se kvalitetnija ulja često prodaju u tamnim bocama koje ih štite od svetlosti.

Rizik od požara nije zanemarljiv

Malo ko razmišlja o tome da je ulje zapaljiva materija. Ukoliko se flaša slučajno prevrne i sadržaj dospe na vrelu ringlu ili plamen, može doći do ozbiljnog požara.

Dodatni problem predstavljaju plastične boce koje se pod uticajem toplote mogu deformisati ili omekšati. Stručnjaci podsećaju da se požar izazvan uljem nikada ne gasi vodom, jer to može samo da pojača plamen.

Gde je najbolje čuvati ulje?

Najsigurnije mesto za čuvanje ulja je zatvoren kuhinjski ormarić, dalje od šporeta, radijatora i direktne sunčeve svetlosti.

Neka ulja, poput lanenog ili ulja od semenki grožđa, mogu se držati i u frižideru jer brže oksidiraju. Maslinovo ulje na hladnoći može da se zamuti, ali se na sobnoj temperaturi ponovo vraća u prvobitno stanje.

Ako je ulje kupljeno u providnoj ambalaži, preporučuje se da ga nakon otvaranja prespete u tamnu staklenu bocu i potrošite u roku od jednog do dva meseca kako bi zadržalo što više kvaliteta.