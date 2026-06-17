Sve više ljudi obraća pažnju na to šta stavlja u korpu u prodavnici, ali ni voće i povrće koje važi za simbol zdrave ishrane nije uvek tako bezazleno kao što mislimo. Stručnjaci ističu da koristi od konzumiranja voća i povrća daleko nadmašuju moguće rizike, ali nova istraživanja pokazuju da pojedine namirnice zadržavaju znatno više ostataka pesticida od drugih.

Na to već godinama upozorava američka organizacija Environmental Working Group (EWG), koja redovno objavljuje listu namirnica sa najvećim količinama ostataka pesticida. Cilj nije da prestanemo da jedemo voće i povrće, već da budemo informisani i da znamo kako da smanjimo izloženost hemikalijama.

Spanać na samom vrhu liste

Prema podacima EWG-a, sirov spanać sadrži više ostataka pesticida po kilogramu nego bilo koje drugo povrće. Nutricionisti savetuju da se, kada god je moguće, bira organski spanać, dok je zamrznuti spanać često povoljnija alternativa sa manjim nivoom pesticida. Kod običnog spanaća preporučuje se temeljno pranje pre upotrebe.

Kelj i lisnato povrće

Na listi se nalaze i kelj, raštan i slične lisnate biljke. Istraživanja su pokazala da je veliki broj uzoraka sadržao pesticide koji se povezuju sa povećanim zdravstvenim rizicima. Stručnjaci preporučuju uklanjanje spoljašnjih listova i detaljno pranje.

Jagode godinama među najproblematičnijim voćem

Jagode se već dugo nalaze pri vrhu liste kada je reč o pesticidima. Zbog njihove osetljive površine hemikalije se lako zadržavaju, pa stručnjaci preporučuju organski uzgojene ili zamrznute organske jagode kada su dostupne. Važno je da se peru neposredno pre jela.

Grožđe, breskve i nektarine

Grožđe je posebno problematično zbog tanke kore i guste strukture grozdova, zbog čega ga je teže dobro oprati. Sličan problem imaju i breskve i nektarine, čija tanka kora omogućava zadržavanje pesticida na površini.

Nutricionisti savetuju temeljno pranje pod mlazom vode, a neki preporučuju i kratko potapanje u vodu sa sodom bikarbonom.

Trešnje, jabuke i kupine

Trešnje takođe zahtevaju dodatnu pažnju pre konzumiranja. Kratka termička obrada može pomoći u smanjenju količine pesticida.

Jabuke su gotovo redovan član ove liste. Nakon berbe često prolaze dodatne tretmane različitim hemikalijama, pa se preporučuje dobro pranje ili guljenje kore.

Kupine su poslednjih godina takođe dospele među voće sa većim količinama pesticida, jer njihova porozna struktura olakšava zadržavanje hemikalija.

Kruške, borovnice i krompir

Kruške često sadrže veće količine pesticida upravo na kori, zbog čega mnogi stručnjaci preporučuju guljenje ili kupovinu organskih plodova.

Borovnice zatvaraju ovu listu. Njihov prirodni voštani sloj može da zadrži različite vrste pesticida, pa se savetuje kupovina organskih ili zamrznutih organskih borovnica.

Na spisku se ove godine našao i krompir. Pošto raste u zemlji, može da apsorbuje pesticide iz tla, a dodatno se tretira tokom skladištenja. Zato se preporučuje guljenje pre pripreme.

Nema mesta panici

Stručnjaci naglašavaju da voće i povrće i dalje treba da budu važan deo svakodnevne ishrane. Cilj nije izbegavanje ovih namirnica, već usvajanje jednostavnih navika poput detaljnog pranja, guljenja kore kada je potrebno i biranja organskih proizvoda kada su dostupni.

Nekoliko malih promena u svakodnevnoj ishrani može značajno smanjiti unos pesticida, a da se pritom ne odričemo namirnica koje organizmu donose brojne koristi.