Nagle promene vremena, jaka kiša, vetar i zahlađenje mogu ostaviti posledice na cveće u bašti ili na terasi, posebno na osetljive biljke poput surfinija, petunija i kaliope. Ipak, uz pravilnu negu većina biljaka može brzo da se oporavi i nastavi da cveta.

Stručnjaci savetuju da se biljke ne orezuju odmah nakon nevremena, već da im se da nekoliko dana kako bi se prilagodile. Važno je proveriti drenažu zemlje, jer višak vlage može izazvati truljenje korena i razvoj bolesti. Ako se voda zadržava u saksiji ili zemljištu, preporučuje se blago rastresanje zemlje kako bi vazduh lakše dopirao do korena.

Nakon što se zemlja prosuši, biljkama je potrebna prihrana, jer kiša ispira hranljive materije iz zemlje. Najčešće se preporučuju blaga organska đubriva ili preparati bogati azotom i kalijumom koji podstiču rast i cvetanje.

Kod surfinija i petunija savetuje se uklanjanje uvelih cvetova i skraćivanje izduženih stabljika kako bi biljke ponovo postale gušće i bujnije. Takođe im je potrebno dosta sunca i redovna prihrana tečnim đubrivom.

Muškatle su nešto otpornije, ali ni one ne podnose konstantnu vlagu. Potrebno je ukloniti oštećene listove i sačekati da se zemlja osuši pre novog zalivanja. Stručnjaci ističu da će se većina biljaka brzo oporaviti čim se vreme stabilizuje i vrate topliji i sunčaniji dani.