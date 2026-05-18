Sa ovim jednim sastojkom, očistićete celu kuću bez uništavanja nameštaja. Ako ste umorni od brisanja prašine svaki drugi dan, pokušajte sa starim muzejskim trikom. Zaboravite sve tehnike i načine koje ste ranije koristili jer će to rešiti vaše probleme. Ovo su četiri načina na koje možete očistiti svoju kuću glicerinom.

Sjajni čisti podovi

Da biste očistili prljave podove brzo i efikasno, samo dodajte nekoliko kapi glicerina u kantu vode.

Brisanje prašine

Da biste to uradili, dodajte malo glicerina u posudu sa vodom. Tom vodom navlažite krpu i obrišite površinu. Nećete videti prašinu najmanje 10 dana. Ova metoda čišćenja se koristi u muzejima.

Uklanja mrlje sa odeće

Na mrlju stavite nekoliko kapi glicerina i sve isperite vodom u koju ste malo posolili. Da biste uklonili mrlju od čaja, kafe ili čokolade, samo napravite mešavinu glicerina i soli, nanesite na mrlju i operite mrlju nakon pola sata.

Kožni nameštaj

Ako ste ogrebali svoj kožni nameštaj, samo ga obrišite pamučnom krpom umočenom u glicerin. Ponovite postupak dva do tri put.